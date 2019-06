Kiszivárgott: nekimegy Rómának Brüsszel

félő, hogy az elmaradt szerkezeti reformok, illetve költségvetési deficitnövelő lépések emelkedő adósságpályához vezetnek, nem pedig csökkenőhöz.

A brüsszeli testület szerint az olasz kormány eddigi költségvetési politikája (a jólétnövelést és ezáltal adósságnövelést okozó intézkedések) rontotta a piaci-befektetői bizalmat és hozzájárult a gazdasági növekedés lassulásához, illetve a prudencia hiánya fokozza a piaci sokkhelyzet kialakulásának esélyét.Múlt héten jelent meg a hír, hogy az eddigi nem kellő költségvetési kiigazítás miatt az Európai Bizottság 3,5 milliárd eurót elérő intézkedéscsomagot várhat el Rómától, most a napilap szintén arról ír, hogy ez az elvárt kiigazítás 3-4 milliárd eurós sávban lehet.Érdemes megjegyezni, hogyés a fenti levél ezzel függhet össze, az abban foglalt főbb állítások szivároghattak ki tehát előre.Az Európai Bizottság és a populista olasz koalíciós kormány között 2018 ősze óta folyik az olasz költségvetéssel kapcsolatos csörte. Az EU fiskális szabályai szerint a tagállamoknak a deficitet a GDP 3%-a alatt, az államadósságot a GDP 60%-a alatt kell tartaniuk,Az olasz államadósság a GDP 132%-ának felel meg, ami az elvárt érték duplája ésAz olasz kormány tavaly decemberben megígérte az EB-nek, hogy az átmeneti deficitemelkedés után 2020-tól csökkenteni fogja az államadósságot, ezért Brüsszel nem indított ellenük kötelezettségszegési eljárást, de érdemi reformok nem történtek azóta sem.A bírság kiszabását a múlt heti információ szerint még csak fontolgatták az EB-ben. A tényleges kiszabása már csak azért is kétesélyes, mert az EU pénzügyminisztereinek és kormányainak is egy több lépcsős folyamat mentén kellene jóváhagynia ezt a döntést. Ma délután már feltehetően tisztábban láthatunk a Róma-Brüsszel kötélhúzásban.