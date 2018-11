Kérdésre válaszolva Gulyás jelezte: a kormány kész arra, hogy akár részben, akár egészében átvállalja a felhalmozódott, mostanra összességében tízmilliárd forintot jóval meghaladó kórházi adósságot, ha a gondos gazdálkodás feltételeinek megfeleltek az adott intézmények. Hozzátette: utóbbit mindenképpen meg kell vizsgálni és azt is szeretnék, hogy ha a gondos gazdálkodás esetleges megsértésének lennének személyi következményei. Az újságíró hozzátette: ezt a feltételrendszert már öt éve lehet hallani az egyes évek végi Kormányinfókon, Gulyás úgy reagált: "ebből is látszik,hogy a kormány következetes.

Sok adózási átalakítás is várható a versenyképességi csomagban 2018.11.28 15:02

Tisztázó kérdés hangzott el arról, hogy akkor most csak tárgyalt a kormány a versenyképességi csomagról, vagy el is fogadta, úgy reagált Gulyás, hogy most csak tárgyalt róla és jelezte, hogy a csomag számtalan intézkedést tartalmaz, több csomagban fog megtörténni majd a végrehajtása. Jelezte, hogy a következő év első felében valamennyi, versenyképességet javító akciótervről dönteni fog majd a kormány és hozzátette: sok adózási területen is lesznek majd változások.