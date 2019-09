Kötött devizagazdálkodást vezet be Argentína

A Mauricio Macri elnök által aláírt jogszabály a nagyobb exportvállatokat arra kötelezi, hogy Argentínában váltsák be devizatartalékaikat, s emellett mostantól ki kell kérniük a központi bank engedélyét, hogy ha devizát akarnak vásárolni, illetve külföldi átutalásokat akarnának végezni az ország fizetőképességének fenntartása érdekében. A rendelet időbeli hatálya december 31."Figyelembe véve az előválasztási kampány által kiváltott legutóbbi pénzügyi-gazdasági fejleményeket és bizonytalanságot, szükséges haladéktalanul intézkedéseket foganatosítani az átváltási arányok aktívabb szabályozása érdekében, ezzel megerősítve a gazdaság normál működését" - olvasható a dokumentumban. A korlátozások a magánszemélyeket is érintik. Számukra havi tízezer dollárban lett maximálva a devizavásárlás.A piacokat erősen felkavarta, hogy az októberi elnökválasztás főpróbájának tekintett augusztus 11-i előválasztáson súlyos vereséget szenvedett a liberális gazdaságpolitikát követő köztársasági elnök, Mauricio Macri a balközép peronista jelöltjével, Alberto Fernández volt kormányfővel szemben. A pezó árfolyama nagyot zuhant a választási eredményt követően, mivel a piacok attól tartanak, hogy az ellenzéki jelölt ismét a már kudarcot vallott gazdaságpolitikát hozza vissza.Latin-Amerika harmadik legnagyobb gazdasága tavaly recesszióba süllyedt. Az éves infláció továbbra is nagyon magas, 40 százalékos, a munkanélküliségi ráta pedig 10,1 százalékra rúg.