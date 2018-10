Küszöbön az újabb nagy válság, bedőlhet tőle az euró

Erős kijelentések

nem szeretné azt, hogy miután a görög válságot sikeresen kezelni tudta a közösség, most ugyanolyan válságig jutnak a folyamatok Olaszországban. Azt is hangsúlyozta: ha engednének az olasz kormánynak a jelentős költségvetési lazításban, akkor mások is hasonlót kérnének, ami az euró végét jelentené.

Már múlt pénteken is arról "suttogtak" Brüsszelben, hogy a felelőtlen olasz költségvetési politika végül olasz eurókilépéshez vezet, ami súlyos megrázkódtatás lenne az egész fizetési övezetnek. Mindez már pénteken is jelentős eséseket okozott a pénz- és tőkepiacokon.Minderre rátett egy lapáttal az, amit Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke tegnap mondott Berlinben, amikor (a piaci nyomás fokozása érdekében?) kváziJuncker úgy fogalmazott:Nem véletlen, hogy ilyen magas szintről jött a kemény figyelmeztetés és a görög és az olasz helyzet összehasonlítása, ugyanis az előző olasz kormány 2019-re 0,8%-os GDP-arányos deficitet, 2020-ra egyensúlyi költségvetést rögzített, de ezt az idén nyáron felállt Liga-Ötcsillag Mozgalom kormány

Guiseppe Conte olasz kormányfő

Emelkedhet az adósságráta

egy centit sem engednek a 2,4%-os deficitből és azzal vádolta a német és francia kormányt, hogy a piaci nyomás fokozásán keresztül meg akarják buktatni az olasz kormányt.

Újra megpendítették az eurókilépést

most hiába hivatkozik ezekre a múltbeli esetekre az olasz kormány, mert egyszer sem volt szó arról, hogy ennyire nyilvánvalóan és durván fittyet hányt volna az adott ország vezetése az uniós szabályrendszerre.

Olaszország már megoldotta volna pénzügyi gondjait, ha lenne saját valutája.

Hevesen reagáltak a piacok

Ez Pierre Moscovici uniós gazdasági és költségvetési biztos szerint isA Goldman Sachs elemzői is kiadták a figyelmeztetést, hogyés emiatt az olasz eszközök leértékelődési nyomás alá kerülhetnek. A helyzet súlyosságát tükrözi, hogy bár a tegnapi Eurócsoport ülésnek nem volt a napirendjén az olasz költségvetési helyzet megvitatása, de végül szóba került és Giovanni Tria pénzügyminiszter kénytelen volt magyarázkodni eurózónás társai előtt.Az eseményről szóló nyilatkozatok szerint, így elvileg lehetséges, hogy a Brüsszelnek október 15-ig benyújtandó terv még változik. Kedd este 7-kor egyébként újra összeül az olasz kormány, hogy a 2019-2021-es költségvetési terveket véglegesítse, de már ma reggel Luigi Di Maio, az Öt Csillag Mozgalom vezetője és miniszterelnök-helyettes azt vetítette előre:Amennyiben az olasz kormány tényleg dacol a brüsszeli költségvetési keretrendszerrel és jelentősen letér a korábbi kormány által meghatározott költségvetési pályáról (és a saját alkotmányos büdzsékereteket is megsérti!), akkor az október 15-i benyújtási határidő után egy hete van az Európai Bizottságnak értékelni az olasz tervet. Ennyi idő alatt meg kell tehát állapítania, hogy valóban jelentősen megsérti-e a szabályrendszert, vagy sem és további egy hete van arra, hogy újabb költségvetési tervet kérjen az olasz kormánytól.Az olasz kormány rendre arra hivatkozik a költségvetési lazítás kapcsán, hogy korábban a Bizottság a spanyol, francia, portugál és az olasz költségvetési terveket is átengedte, noha azok is letértek kissé a megszabott útról. A Reuters forrásai szerintAz Európai Szemeszter szabályai egyébkéntA feszítő keretek miatt nem véletlen az olasz parlament alsóháza költségvetési bizottsági elnökének, Claudio Borghinak azon tegnap esti parlamenti és ma reggeli rádiós kijelentése, hogyEz ugyanis az eurókilépés május utáni újbóli megpendítését is jelenti , igaz kedd délelőttBorghi eurókilépést újra felvető kijelentéseire és Juncker figyelmeztetésére együttesenAz olasz bankok részvényárfolyamai meredeken estek a tőzsdén, a tőzsdeindex is jókorát esett, közben az olasz kötvényeket is keményen adták a befektetők.(a május végi olasz eurókilépési aggodalmak tetőfokánál is magasabbra ugrott tehát a hozam) és ezzel együtt az olasz-német 10 éves hozamfelár szintén közel 5 éves csúcsra, 302 bázispontig repült.kedden a vezető devizák között az euróval szemben, az euró/dollár jegyzések 1,1580-ról 1,15 közelébe bukott, ez másfél hónapos eurómélypontot jelent. A kockázatkerülés és a dollár erősödése egyúttal a mi régiónk devizáit is megviseli, a forint 323 körülről 324-ig esett az euróval szemben, a dollár jegyzései pedig 281 fölé lendültek a bankközi piacon.