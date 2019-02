Lassan összeáll a kép, hogyan muzsikált Magyarország tavaly

Csendesen indul a hét a makroadatok szempontjából,csak az amerikai külkereskedelem és a gyáripari megrendelések friss adata érkezik, itthon semmilyen érdemleges adatra nem kell figyelni.

reggel aztán Magyarországon is beindul az élet, a KSH a kiskereskedelmi forgalom decemberi számait közli, vagyis végre teljes képet kapunk a 2018-as év folyamatairól, illetve szép lassan összeállhat a negyedik negyedéves számok sora is. A magyar statisztikai hivatal után délelőtt az Eurostat is közzéteszi a kiskereskedelemre vonatkozó átfogó számait.A tervek szerinttartja meg szokásos évértékelő beszédét Donald Trump amerikai elnök, a hagyományos State of the Union eseménynek egyelőre nincs pontos időpontja, de várhatóan magyar idő szerint este zajlik majd.Az MNBreggel teszi közzé a devizatartalékok január végi állásáról szóló statisztikáját, nem sokkal később pedig a KSH közöl újabb kulcsfontosságú decemberi adatot az ipari termelés alakulásáról. Külföldön a legfontosabb a Bank of England kamatdöntése lehet, a brit jegybank szinte biztosan szinten tartja majd az alapkamatot, a nagy kérdés inkább az lesz, milyen utalásokat tesznek az egyre inkább akadozó Brexit-folyamatra.reggelre szinte teljesen összeáll a tavalyi év a magyar gazdaság teljesítménye szempontjából, hiszen a KSH a külkereskedelmi forgalomra vonatkozó statisztikát teszi közzé. Emellett a Pénzügyminisztérium várhatóan délelőtt publikálja majd a januári előzetes államháztartási mérleget, ami a 2019-es költségvetési folyamatok szempontjából lehet lényeges. Szintén délelőtt érkezik a brit negyedik negyedéves növekedés előzetes adata, mely szintén a Brexit körüli bizonytalanságokat tükrözheti.