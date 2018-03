A kormány döntött arról is, hogy törvényjavaslattal él a magasházak témakörében.

Azt is hangsúlyozta: folyamatosan csökken a közmunkások száma. Jelen pillanatban 70 ezer üres álláshely van Magyarországon - emelte ki.

Ennek keretében javasolta Orbán Viktor, hogy az EU állandó képviselőjét vissza kell hívni, majd arról is döntöttek a tagállamok, hogy külön-külön is lépéseket tesznek, amit Magyarország nevében Orbán Viktor támogatott - ismertette a tárcavezető.

Orbán Viktor brüsszeli útjának harmadik fontos témája volt Oroszország a brit incidens után. Az Európai Tanács a múlt héten meghallgatta Theresa May brit miniszterelnököt és azt kérte, hogy egységesen lépjenek fel Oroszországgal szemben.

Igaz, hogy nem a megszokott csütörtöki napon van a kormányinfó, de a szokásosnál is többet csúszik a Miniszterelnökséget vezető miniszter tájékoztatója.

Ma megszólal Lázár János 2018.03.28 08:15

A gazdasági ügyek közül szóba kerülhet az uniós pályázati döntések véghajrája, a választások közelségére való tekintettel a a Miniszterelnökséget vezető miniszter a gazdasági eredményeket is elsorolhatja. Ma kormányülés is van, az ottani döntések ismertetésére is sor kerülhet 13:30-tól.