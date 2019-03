Leépítést jelentett be a Mercedes-gyár egyik legnagyobb beszállítója

A lap úgy tudja, hogy a leépítés védett korú munkavállalókat és többféle pozíciót is érint, és legalább 100 embernek mondanak fel. A lépést állítólag a vállalat vezetése a megrendeléseik csökkenésével indokolta, amely miatt átszervezésre lesz szükség a cégnél.Az Index felidézte, hogy a vállalkozást 2010-ben Magna Automotive Hungary Kft. néven alapították, majd átkerült a spanyol Grupo Antolin tulajdonába, és 2012-ben kezdte meg a gyártást. A Mercedes-Benz gyár stratégiai beszállító partnereként szőnyeget, illetve csomagtartó-burkolatot készítettek, 2013-tól ajtópaneleket is szállítottak a kecskeméti autógyárba, valamint partnerüknek, a német Intier Automotive Eyblnek.A vállalat 5,5 milliárd forintos beruházással új gyártócsarnokot is létrehozott 2016-ban, amit az Európai Unió és a magyar állam 967,9 millió forinttal támogatott.