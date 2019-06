Ezermilliárd forintot költünk el webáruházakban - közel felét külföldön

a vásárlások emelkedése külföldi webáruházakból óriási kihívást jelent a magyar gazdaságnak, mivel ilyen esetekben a termékeket egy futárcég közvetítésével csak behozzák az országba, és átadják a vásárlónak.

Az elemzés szerint: míg 2014-ben csupán 273 milliárd forint volt a webáruházak belföldi online nettó forgalma, 2018-ban már elérte a 669 milliárd forintot. A több mint 5000 e-kiskereskedő internetes értékesítése alapjánami 13 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.Már minden 2. online vásárló külföldről is rendel - 3,1 millióan -, ésMindez azt is jelenti, hogy a Magyarországról indított internetes kiskereskedelemben elköltött vásárlások összértéke két számjegyű növekedéssel meghaladta az 1000 milliárd forintot 2018-ban.Arra is rámutat az elemzés, hogyAz eNet adatai szerint míg 2017-ben egy online vásárlás átlagos értéke 13 400 forint volt, 2018-ban elérte a 15 400 forintot. Az egy online vásárlóra jutó éves átlagos online forgalom pedig 111 ezer forintról 124 ezerre nőtt. A legnagyobb volumenben értékesített termékkategóriák élén továbbra is a számítástechnikai eszközök állnak, ezt követik fej-fej mellett a szórakoztató elektronikai eszközök és a ruházati - sportruházati termékek. Ezeket követik a lakberendezési termékek.Az eNet jelezte: a magyarországi internetes kiskereskedelem 2018-as nettó forgalma 669 milliárd forintot ért el, míg a KSH adatai szerint 524 milliárd forintot, a GKI Digital mérése szerint 425 milliárd forintot tett ki. Az eltéréseket módszertani különbségek okozhatják, többek között az egyes mérések eltérő adatfelvételi időpontjai, a kutatásokba bevont webáruházak meghatározása(azaz mely cégek kerülnek be az adatfelvételbe), a vizsgált termékkategóriák száma - írták.A webáruházi felmérést az eNET 2019. március és május során készítette magyarországi webáruházak meghívásával. A kutatásokban nem szerepelnek az online értékesített szolgáltatások. A 2018. évi e-kiskereskedelmi forgalombecslést az eNET 2019 júniusában készítette.