Ma hatalomváltás jöhet Görögországban

Alekszisz Ciprasz miniszterelnök május végén jelentette be, hogy július 7-én - három hónappal az esedékes időpont előtt - előrehozott parlamenti választásokat tartanak Görögországban, miután pártja, a Radikális Baloldal Koalíciója (Sziriza) mind az európai parlamenti választásokon, mind a görög helyhatósági választásokon alulmaradt az ellenzéki, konzervatív Új Demokrácia (ND) párttal szemben.A most 44 éves görög miniszterelnök 2015-ben került hatalomra azzal az ígérettel, hogy szembeszáll a Görögország külföldi hitelezői által előírt megszorító intézkedésekkel, amelyeket a pénzügyi válságba került országnak a mentőhitelek fejében kellett elvállalnia. A Sziriza népszerűségvesztése szorosan összefügg az utóbbi évek megszorító intézkedéseivel, amelyeket a kormánynak végeredményben végre kellett hajtania.Ciprasz kormányának népszerűségét emellett a tavaly augusztusi, Athén külterületén pusztító erdőtűz "rossz kezelése" is aláásta, a katasztrófában ugyanis 101 ember vesztette életét.Jelentős társadalmi ellenállást váltott ki a szomszédos Macedóniával kötött megállapodás is, amely véget vetett a hosszú évtizedek óta húzódó névvitának a két ország között, egyúttal szabad utat adott az immáron Észak-Macedónia nevet viselő ország uniós integrációjának.Ciprasz azzal kampányolt, hogy tovább folytatná a jóléti állam és az egészségügyi rendszer helyreállítását - meglátása szerint azonban ellenfelei leállítanák e törekvéseket.A kormánypárt fő kihívója a Kiriákosz Micotákisz ellenzéki vezető által vezetett Új Demokrácia párt, mely az európai parlamenti választásokon közel 10 százalékponttal jobb eredményt ért el a Szirizánál, majd egy héttel később elsöprő győzelmet aratott a görög helyhatósági választásokon. A közvélemény-kutatások szerint a párt az elmúlt hetekben is megőrizte népszerűségét.Kihívója, a most 51 éves Kiriákosz Micotákisz fő ígérete az adók csökkentése, valamint a vállalkozás-barát reformok életbe léptetése. A párt ugyanis a jövedelem-, az ingatlan- és a társasági adó csökkentésére, valamint a szociális hozzájárulás mérséklésére tett ígéretet, továbbá a minimálbér emelésére és a rendőri állomány növelésére.