Minden idők negyedik legnagyobb arányú, 149 fős, leszavazását szenvedte el tegnap Theresa May kormánya a brit parlamentben a kiegészített Brexit-megállapodás témájában, így ma este a megállapodás nélküli kizuhanásról, holnap pedig várhatóan a Brexit március 29. utánra halasztásáról szavazhatnak a képviselők. A bizonytalanság hatalmas, mert a megállapodás nélküli kizuhanás forgatókönyve továbbra is benne van a pakliban, miközben annak esélye is nőtt, hogy az Egyesült Királyság még jó ideig az EU tagja marad. Ezek a napok, beleértve a jövő heti EU-csúcsot is, kritikus fontosságúak az egész Brexit-históriában, hiszen tisztulhat végre valamelyest a kép, hogy melyik forgatókönyvnek mekkora a valós esélye.

