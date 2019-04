Magyarország aláírta a védelmi megállapodást Amerikával

Szijjártó Péter az aláírást követően kiemelte: a kétoldalú katonai-védelmi megállapodás megfelelő keret az együttműködés további erősítésére a védelmi szektorban.A magyar miniszter szólt arról is, hogy a NATO megalakulása mellett egy másik évfordulót is ünnepelnek, mégpedig Magyarország, Lengyelország és Csehország húsz évvel ezelőtti csatlakozását az észak-atlanti szövetséghez.Szijjártó Péter kiemelte: büszkék arra, hogy ez idő alatt hozzájárulhattak a szövetség sikeréhez olyan megbízható partnerekként, amelyekre az Egyesült Államok és a NATO is mindig számíthat.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közreadott képen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (b) és John Sullivan amerikai külügyminiszter-helyettes aláírja a magyar-amerikai védelmi együttműködési megállapodást a NATO 70. évfordulójára alkalmából rendezett külügyminiszteri értekezlethez kapcsolódóan Washingtonban 2019. április 4-én. Kép és címlapkép forrása: MTI/KKM/Mitko Sztojcsev