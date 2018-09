Magyarország nem Törökország

Már az Európai Bizottság is hasonlóan gyors potenciális növekedést lát Magyarországon, mint a 2000-es évek hajnalán - mondta Várpalotai Viktor, a Pénzügyminisztérium főosztályvezető-helyettese az 56. Közgazdász-vándorgyűlésen. Ezzel arra mutatott rá, hogy a magyar gazdaság növekedési képessége újra gyorsabb, mint az elmúlt években volt.A magyar gazdaságnak sikerült tőkeintenzív növekedési szakaszba lépnie, ami azért jó hír, mert a tőke és a kibocsátás között közel lineáris kapcsolat van. A beruházási rátánkat 24% környékére emelkedik idén, és még a Bizottság előrejelzése szerin is eléri a 25%-ot jövőre - mondta Várpalotai, aki szerint a rendszerváltás óta ez a legmagasabb. A beruházási ráta alakulása azért kulcskérdés, mert azok az országok, ahol ez jelentősen, 30% közelébe nőtt (Észtország, Dél-Korea, Írország), fel tudtak zárkózni."Most azon kell gondolkoznunk, hogy tudjuk tartani az irányt és az ütemet" - hangsúlyozta a szakértő. Ez azért is fontos, mert két évtized alatt utol lehet érni az unió átlagát, ha azt a teljesítményt hozzuk, mint amit az elmúltévekben.A Pénzügyminisztérium számításai szerint eddig bejelentett, megvalósuló nagyberuházások 10-25%-kal növelik az exportteljesítményünket 3-5 éves horizonton. Ez GDP-hatásban 6-8%-ot jelent.Egyelőre azonban még kellenek emberek is a termeléshez. "A foglalkoztatás növekedésének és a munkanélküliség csökkenésében nagyot lépett előre a magyar gazdaság, de az aktivitásban még van tennivaló. Mennyiségi szempontból tehát még van tartalék a magyar munkaerőpiacon" - hangsúlyozta.Várpalotai Viktor szerint Svédországhoz képest - ahol a legmagasabb az aktivitási ráta - a fiataloknál (pl. diákmunka, duális képzés), a kisgyermekes anyukáknál, a szülőképes korú nőknél, valamint a nyugdíjkorhatár közelében lévőknél vannak még tartalékok. A másik tartalék a munkanélküliek és a közfoglalkoztatottak: itt két lehetőség van, egyrészt munkát vinni helybe, másrészt a mobilitás növelése.Ha ezeket a tartalékokat összeadjuk, és hozzávesszük a külföldön dolgozókat, akkor 3-600 ezer fő tartalék van a magyar munkaerőpiacon. Várpalotai hangsúlyozta: "aki növekedési féket lát a munkaerőpiacban, annak jó hír, hogy lehet még tartalékot látni, és a foglalkoztatás továbbra is növekedési pályán van".Magyarország nem tud elszakadni az EU növekedési teljesítményétől, de az elmúlt években kialakult növekedési többletet tartani lehet. "Törökország problémái földrajzilag nincsenek mesze, de fundamentálisan nagyon messze vannak (Magyarország fundamentálisan erősebb - a szerk.), a kereskedelmi kockázatok és a monetáris politika is jelenthet kockázatot, drágább pénz korszaka köszönthet be, ami beruházási szempontból egy döntő tényező" - foglalta össze Várpalotai.Összességében Várpalotai szavai szerint a Pénzügyminisztérium megalapozottnak látja a jelenlegi növekedési teljesítményt, fundamentálisan fenntartható (a fizetési mérleg többletes, alacsony az áht. hiány, csökken az államadósság, fegyelmezettek a hitelfelvételi szándékok), de természetesen jöhetnek olyan külső események, amelyek kedvezőtlenebbé tehetnék a növekedést.