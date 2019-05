Magyarország sírját ássa most meg a BMW és a Mercedes?

A világgazdasági válság után a csapból is az folyt, hogy a járműipari nagyberuházások termőre fordulásával Magyarországon elkezdődött az exportvezérelt kilábalás. Vitathatatlan, hogy a német multik beruházásai, a Mercedes- és az Audi-gyár felpörgetése gyakorlatilag felrobbantotta az ipari termelést. A kecskeméti és a győri futószalagok olyan megbízhatóan termeltek, hogy 2010 és 2015 között az autógyártás iparon belüli súlya 17% közeléből majdnem 30%-ra emelkedett. A járműgyártás térnyerését az is "segítette", hogy a többi szektor mindeközben gyengélkedett.

Az elmúlt három évben azonban már egészen más kép rajzolódott ki. A nagy autógyárak teljes kapacitás közelében termeltek az elmúlt években, miközben újra növekedésnek indult a második legnagyobb súlyú ágazat, az elektronika, valamint több kisebb ágazat is egyre jobban teljesített. Az autógyártás helyzetét a dízelbotrány, az új technológiák térnyerése, valamint az utóbbi időszakban a világgazdasági növekedés lassulása (kevesebb autóeladás) egyaránt rontotta, miközben átmenetileg modellváltások is okoztak némi kilengést a termelésben. Mindezek hatására nem meglepő, hogy 2015 és 2018 között az autógyártás súlya már kissé csökkent a magyar ipari termelésen belül.

Elképesztően jó hír, hogy az autógyártás súlya úgy csökkent a magyar ipari termelésen belül az elmúlt három évben, hogy közben más ágazatok erőre kapnak. A világgazdasági válság után ugyanis akkorára nőtt a járműgyártás súlya, hogy kezdett egyoldalúvá válni az ipar szerkezete. Varga Mihály Pénzügyminiszter is beszélt arról korábban, hogy kiegyensúlyozottabb ipari szerkezetre van szükség, és csökkenteni kell az autóipar súlyát. A konjunktúrafüggő járműgyártás közel 30%-os termelési súlya tehát már nagyon komoly kockázatot jelentett, amelyet kismértékben sikerült csökkenteni, de továbbra is a járműgyártás a legnagyobb súlyú ipari ágazat.

Mint az alábbi ábrán is jól látszik, a 2000-es évek eleje óta három évet kivéve jól teljesítettek a járműgyártáson kívüli szektorok Magyarországon. A világgazdasági válság évében (2009), valamint az európai adósságválság közepette gyengélkedtek az ipari ágazatok. Utóbbi időszakban azonban az autóipari beruházások termőre fordulása elfedte a rossz teljesítményt.

Ezt szemlélteti a feldolgozóipari szektorok 2010-es bázison számított termelésének ábrája is, amely azt is bemutatja, hogy 2015 óta valóban nem halljuk az autógyárak dübörgését.

Azonban az ipari exportban továbbra is meghatározó a járműgyártás, amit az alábbi ábra szemléltet. Ez azt mutatja, hogy a hazai kivitel nagyban függ az autógyárak teljesítményétől.

Ugyan a legfrissebb adatok arról árulkodnak, hogy az idei év első hónapjaiban kezd magára találni a járműgyártás - amelynek komoly szerepe van a meglepően jó ipari adatokban -, látható, hogy más erős hajtóerői is vannak a termelésbővülésnek.

Ha kiderülne, hogy a Mercedes tényleg nem bővít és a BMW mégsem épít gyárat nálunk, a magyar ipar akkor sem kerülne hatalmas bajba, miután az elmúlt években több motorja is volt a termelés növekedésének. A "csőben lévő" nagyberuházások közül valóban kiemelkedik a Mercedes és a BMW, azonban ezt leszámítva is 1000 milliárdos nagyságrendben valósulnak meg beruházások Magyarországon a következő években, így korai lenne temetni a magyar ipart. Ugyanakkor kétségtelen, hogy a hazai ipar a jelenlegi várakozásoknál sokkal lassabban növekedne, a fizetési mérleg romló egyenlege jóval nehezebben fordulna meg, és romlanának a magyar gazdaság növekedési kilátásai is a két nagyberuházás nélkül, miközben nagyon sokan abban reménykednek, hogy a német gyárak bővítése/felépítése a világgazdasági válság után is látott autóipari felfutást hoz Magyarországon.



A beruházások megvalósulásával azonban tovább nőhet az autógyártás súlya az iparon belül, amely még inkább egyoldalú termelési szerkezetet jelenthet számunkra, ezzel kiszolgáltatottabbá téve az ipart néhány gyár termelésének és a globális autókeresletnek. Ha a belsőégésű motorral szerelt autók gyártásra helyezik a fókuszt a magyar üzemekben, az kedvezőtlen lenne számunkra, viszont hogyha alternatív meghajtású járművek készülnek majd - az új üzemek elméletileg képesek is lesznek erre -, akkor előnyt jelenthet, hiszen az diverzifikálná a termékportfóliónkat, és olyan autók készülhetnének Magyarországon, amelyek vélhetően 10-15 éves távlatban is futhatnak az utakon, lesz irántuk kereslet.