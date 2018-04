Amíg valamennyi szavazókör be nem zárt, nem indul el a Nemzeti Választási Iroda internetes tájékoztató oldalán az előzetes eredmények közlése. Jelenleg Londonban és Újbudán a leghosszabb a várakozók sora - mondta Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke vasárnap Budapesten. Várhatóan este tíz órára itt is befejeződik a szavazás.

Nagyjából már tegnap is tudhattuk, hogy a Medián közvélemény-kutató stabil Fidesz-KDNP többséget, de kétharmad nélküli kormányzást jósol. A parlamenti arányok eszerint így náézhetnek ki:

A főváros 72,75%-os részvételi aránya mellett Vas, Győr-Moson-Sopron és Pest megye esetében látunk 70% feletti számot, de az utolsó fél órában még biztosan fölé csúszik Veszprém és Zala megye is.

Jelenleg még több szavazókörben is sorok állnak, ezért az adatok közlését nem kezdik meg. Egészen addig nem ismerhetjük meg az adatokat, amíg az utolsó szavazókör be nem zár (vagyis amíg az utolsó szavazó le nem adja a voksát). A sorok miatt még biztosan hosszú ideig kell várnunk az adatokra. (MTI/Portfolio)

Csak ezek után bonthatják fel az urnákat, de addig nem kezdik el a szavazókörökből érkező eredményadatok közlését, amíg valamennyi szavazókör be nem zár, az utolsó választópolgár is le nem adta a voksát.

Na és most? Meglesz a 70%? 2018.04.08 19:04

Meglesz, mert a határon kívüli regisztrált szavazók magas részvételi aránya mellett bizonyára már most is 70% felett járunk. Hogy a belföldi szavazáson önmagában is meglesz-e a 70%, az határesetnek látszik, a maradék fél óra (és a ráadás) alatt kb. ilyen szintre kúszhatunk fel.