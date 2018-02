Magyarország volt az utóbbi évek nagy sztorija, és okozhat még meglepetést

Szerintem az utóbbi időben már mindenki számára egyértelművé vált, hogy a fejlett hozamok, különösen az amerikai és a nyugat-európai hozamok túl alacsonyak voltak.

A gond nem az, ha elindulnak a hozamok egy irányba, hanem az, ha ez túl gyorsan történik. Az EKB is szem előtt tarthatja, hogy ha nem akar extra volatilitást okozni a piacon, akkor lassan, fokozatosan kell elkezdenie leépíteni az eszközvásárlási programot.

Magyarország nagy sztori volt az utóbbi években a piacon, több területen is komoly előrelépést ért el, és szerintem ez folytatódni fog, de talán egy kicsit lassabban.

Az én alapforgatókönyvem szerint még látunk majd további hozamcsökkenést, vagyis lehet akár még alacsonyabb a magyar hozam is.

Simon Fasdal: Szerintem az utóbbi időszakban nem volt meg az egyensúly a kötvénypiacon, különösen az amerikai hozamgörbe esetében. Volt egy nagyon magas kétéves és egy nagyon alacsony tízéves hozam, ennek a hozamgörbének el kellett laposodnia. Már 2017-ben azt gondoltuk, hogy ez lehet az idei év egyik fontos kérdése, különösen akkor, ha az infláció is emelkedésnek indul. Az idei év eddig megerősítette, hogy a világgazdaság jó állapotban van, de néhány fontos inflációs mutató emelkedni kezdett.Azt gondoljuk, hogy folytatódik majd az emelkedés, az amerikai tízéves hozam esetében 3% lehet a kulcsszint, utoljára 2013-ban volt ilyen. Ezzel párhuzamosan a jegybanki stimulusok csökkenésével egyre nagyobb kilengésekre számítok a piacon. Az utóbbi két-három évben extrém alacsony volt a volatilitás minden eszközosztály esetében, ez szerintem most meg fog változni. Egy dolgot azonban nem szabad elfelejteni: ennek az egész folyamatnak pozitív okai vannak, a jegybankok azért kezdhetik visszafogni az élénkítést, mert a világgazdaság egyre jobb állapotban van. Ráadásul azok a geopolitikai kockázatok is csökkentek, melyek miatt 2016-17-ben még aggódhattak a befektetők, mint például Kína lassulása, a Közel-Kelet vagy Európa esetleges válsága.Néhány esetben tényleg komoly nyomásról beszélhetünk, erre példa jelenleg Venezuela vagy Ukrajna. Ezeken a piacokon befektetni kockázatos játék lehet a magasabban jegyzett kötvényekhez képest.Ha a feltörekvő piacokat átfogóan nézzük, akkor egy hihetetlen rallyt láthattunk az elmúlt két-három évben, mi is nagy rajongói voltunk ezeknek a piacoknak. Részben ennek a komoly rallynak köszönhetően ma már a feltörekvő kötvények árazása nem olyan vonzó. Még mindig magasabb hozamokat láthatunk, mint a fejlett piacokon, de már nem annyival magasabbakat, mint korábban. Ha azt vesszük alapul, hogy ezek az országok a válság óta komoly fejlődésen mentek keresztül, a politikai kockázatok is mérsékeltek jelenleg a legtöbb ország esetében, akkor indokolt lehet ez az alacsonyabb hozamszint.Azt azonban nem szabad szem elől téveszteni, hogy ha az amerikai hozamok felfelé indulnak, akkor a befektetők a feltörekvő országokban is magasabb hozamot fognak elvárni. Ha az amerikai tízéves 3% lesz, akkor a feltörekvő piacon sem lesz elég a 3,5%, hanem 6%-ot fognak elvárni. Ez talán a legnagyobb kockázat ma a feltörekvő kötvénypiacok számára.Az inflációt befolyásoló fontosabb tényezők közül az olajárak jelenleg lényegesen magasabbak az elmúlt évek 25 dollár körüli mélypontjánál, a bérek esetében is látunk némi emelkedést, ami fokozhatja a nyomást. Emellett a gyenge dollár is egy fontos tényező lehet.A Fed az utóbbi években igyekezett lépésről lépésre haladni, nem volt egy erős elképzelésük, vagy monetáris politikai céljuk. A veszély az, hogy ha nincs egy erős, keménykezű Fed-elnök, akkor attól lehet tartani, hogy az egyes meglepetések komolyabb megrázkódtatást okoznak majd a piacon. Most például az inflációs kilátások emelkedésekor azt látjuk, hogy a piac nem a Fedre, hanem a számokra reagál, ez pedig volatilitást okoz.A fő probléma, hogy új tényezőként jelent meg a jegybank politikájában az euró-dollár árfolyam. Az euró az EKB szempontjából túl erős már jelenleg, ez az európai gazdaság további gyorsulását is korlátozza, részben emiatt került lépéselőnybe Amerika. Vagyis ha az EKB elkezdi valóban behúzni a féket, akkor az az euró további erősödését hozhatja. Persze előbb-utóbb el kell kezdeni leépíteni a vásárlásokat, akkor pedig Európában is a Fedhez hasonló stratégiát alkalmazhatnak: lassan, lépésről lépésre kezdhetik a szigorítást.A fő probléma, hogy a két jegybank más úton jár, mások a céljaik. A Fed már előrébb tart a szigorítással, az EKB viszont úgy próbálja elkezdeni a szigorítást, hogy az euró már most túl erős. Ráadásul Mario Draghiéknak több tagállam érdekeit kell figyelembe venniük, fontos, hogy minden tagállam egy irányba menjen, hiszen még élénken élnek a néhány évvel ezelőtti adósságválság emlékei az emberekben.Ugyanez a probléma áll fenn a kötvénypiacon is: Amerikában az eszközvásárlás leállításakor egy hozamgörbét kellett menedzselni, miközben az EKB-nak 28 különböző piacra kell figyelnie, ami bonyolítja a dolgát.Nehéz kérdés, ez évek óta nyitott téma. Szerintem az EU tagállamai nagyon különbözőek, nem evidens, hogy egyre szorosabb lesz köztük az együttműködés, főleg úgy, hogy azt az emberek egyre nagyobb része utasítja el. Innentől pedig ez veszélyes játék, hiszen egyre több országban kerülhetnek ezek a protest szavazók többségbe a választásokon.Nem, ezt már láthattuk az Egyesült Királyság esetében, ahol a többség a Brexitre szavazott. Szerintem sok akadály van még a valódi unió előtt. Ha a következő években még egy nagy ország hátat fordít az egésznek, akkor el kell gondolkodni az egész EU és az euró jövőjéről is. Négy éve volt arra példa, hogy egy hét péntekjén még nem tudhattuk, hogy az euró túléli-e a hétvégét, szerintem a közös deviza még mindig sérülékeny, nem elég stabil, és ezt az EKB is tudja.Ezek az országok még mindig extrém vonzó lehetőségeket kínálnak a kötvénypiaci befektetőknek, mivel valamivel magasabb hozamot kínálnak. A régió jövőjéért nem aggódok, a növekedés várhatóan lassul majd egy kicsit a következő években, de ugyanígy az eurózónában is lassulhat.Szerintem a befektetők többsége is azt látja a régió esetében, hogy komoly növekedési sztorival állunk szemben, ezért nem aggódok a kilátások miatt.Relatív skálán vizsgálva azt gondolom, hogy még mindig vonzónak tekinthető a magyar piac, de persze előbb-utóbb itt is elindulhatnak majd felfelé a hozamok, ha például a nyugat-európai kötvényhozamok elkezdenek emelkedni. Ez persze majd sok piaci szereplő számára fájdalmas lesz, de én nem gondolom azt, hogy egy nagy eladási hullámra kellene felkészülni a régióban.Átmenetileg igen, azt gondolom, hogy elég erősek, hogy alacsony szinten stabilizálják a hozamokat, ha akarják.Persze ezektől a kilengésektől eltekintve hosszabb távon, stratégiailag a hozamok emelkedése várható. Az elmúlt években sokan jósoltak már magasabb hozamokat világszerte, eddig ezek nem jöttek be, most azonban szerintem annyi dolog mutat egy irányba, hogy már valóban elindulhat a hozamemelkedés.