Magyarországnak különösen fájna a durva Brexit

A kelet-közép-európai országokbeli banki kitettsége miatt fokozottan követik a Brexit-folyamatot, annak lehetséges térségi hatásait az Erste Group elemzői és ma kiadott összefoglaló anyagukban az IMF módszertana szerint, ami az átmeneti periódus után az Egyesült Királyságot mind az EU közös piacából, mind vámuniójából kilépteti, és kereskedelmi megállapodás hiányában a normál WTO szintre zuhannának vissza a kereskedelmi kapcsolatok az EU27 és az Egyesült Királyság között. (A legfrissebb fejlemények szerint egyébként mostanában a no-deal Brexit esélye nőtt az északír-ír határvita miatt, ami azt jelentené, hogy megállapodás hiányában nem az átmeneti időszak 2020 végi lejárta után, hanem már jövő március 29-től erre a WTO-szintre zuhanna vissza az Egyesült Királyság az EU27-tel szemben. Ha viszont lesz megállapodás a két fél között év végéig, akkor esélyes, hogy egy széleskörű szabadkereskedelmi megállapodás lép életbe az átmeneti időszak utánra.)Az Erste Group elemzése visszautal az IMF egyik idén nyári Brexit-elemzésére , amely azt rögzítette, hogy(mintegy 0,7%-pontos lenne ez a kibocsátás rontó hatás, kisebb, mint a cseh 1%-pontos, de nagyobb, mint a lengyel 0,5%-pontos és a szlovák-szlovén 0,3-0,3%-pontos).

Érdemes egyébként megjegyezni, hogy maga az IMF nyári tanulmánya a hetedik legnagyobb negatív kibocsátási hatást vázolja Magyarországnak az összes EU-tag közül, ha ez a durva Brexit-forgatókönyv valósulna meg és állna fent hosszú távon.

A nyári IMF-tanulmány egyébként azt a forgókönyvet is vázolta, hogy mi lenne akkor, ha a brit kilépés után az EU27-tel szabadkereskedelmi megállapodás lépne hatályba. Ebben az esetben a tizedik legnagyobb, kb. 0,2%-pontos negatív hatással lenne kénytelen számolni a magyar gazdaság, ami lényegében a középmezőnyt jelenti az uniós tagállamok rangsorában.

Visszatérve az Erste Group összefoglalójára, emlékeztet rá, hogymíg a közvetett hatások a lassabb európai gazdasági növekedésen és a beruházási csatornán (az EU-s költségvetésen) keresztül. Emlékeztetnek arra, hogy a CEE-országok brit áruexportja jellemzően a saját GDP-jük 5%-a alatti, tehát korlátozott súlyú és még kisebb a szolgáltatásexport súlya.Utalnak egy másik idei tanulmányra (Chen et al, 2018), amely, 1,3%-os a lengyeleknél és a szlovákoknál, 0,5%-os a románoknál és a szlovénoknál. Így tehát ha megszűnnének a brit gazdaság és a CEE gazdaságok között a kereskedelmi kapcsolatok, elméletileg ez lenne az a felső határ, amennyivel visszaeshetne a saját GDP-jük - jegyzik meg az Erste elemzői, de nyilván a Brexit után is maradnának kapcsolatok, így ennél kisebb lehet majd a tényleges GDP-visszafogó hatás.Emlékeztetnek arra is, hogy a CEE-országok és a brit gazdaság közötti kapcsolatoknál sokkal szorosabbak a gazdasági kapcsolatok az eurózóna (benne Németország) és a CEE országok között, így az eurózóna lassulása akár sokkal nagyobb hatással is lehet a CEE-országok növekedésére, illetve további lényeges tényező, hogy a brit kilépés az EU-s költségvetés méretére is hat, ez pedig a 2020 utáni EU-forrásokra lehet kedvezőtlen hatással. Részben ez egyébként már tükröződik is az Európai Bizottság által közzétett,Ezek azonban az Erste Group elemzői szerint egyrészt 2022 előtt nem igazán éreztetik majd hatásukat az időigény miatt, másrészt az EU-pénzek csökkenésével párhuzamosan, így a CEE-országok fokozott költségvetési kiadási részben ellensúlyozzák majd az EU-pénzek csökkenéséből adódó beruházási hatásokat.Az Erste Group elemzői arra is kitérnek összefoglalójukban, hogy a kereskedelmi mellett a pénzügyi csatorna sem túl erős a Brexit kapcsán a CEE-országokban, mertaz adott országok saját GDP-jéhez képest (ami egy hard Brexit forgatókönyv esetén drasztikusan csökkenne, pénzügyi zavarokat kiváltva az adott országban). Közben örvendetes, hogy a Brexitnek részben Magyarország az áthelyezett, újonnan létrejövő pénzügyi állások terén talán kis nyertese lesz.Az IMF nyári anyaga arra is kitért, hogy a cseh pénzügyi piacon a fokozott brit követelésállomány összefügg a cseh jegybank korábban alkalmazott cseh korona árfolyamküszöbével is, ami nem engedte erősödni a koronát és ezért cserébe hatalmasra hízott a devizatartalék (feltehetően tehát sok brit piaci szereplőtől vettek át devizát és adtak el nekik koronát), így ezen brit pozíciók likvidálási veszélyére is gondolni kell egy hard-Brexit forgatókönyv esetén.

Végül az Erste Group anyaga arra a témára is kitér, hogy már a Brexit-népszavazás 2016-os eredménye után, sőt a 2018 márciusáig nézett időszak alatt a 8 régiós országba (Csehország, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Szlovákia, Szlovénia) összességében már több volt a hazatérő munkavállaló, mint a brit munkapiac irányába kivándorlók száma. Miután a Brexit megtörténik, azzal számol az Erste Group, hogy még kevesebben választhatják majd a mi régiónkból munkavállalási céllal a brit piacot ésUtóbbi kedvező gazdasági hatás áll majd szemben azzal, hogy kevesebb ember kevesebb pénzt küld majd haza (családjának) a CEE-országokba, igaz a legfrissebb magyar tanulmány szerint eleve kicsi az ilyen okok miatt hazautalt összegek volumene: