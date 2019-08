Már a kilencedik republikánus képviselő hagyta el a kongresszust idén

Duffy - aki egy közösségi oldalon jelentette be szeptemberi távozását - 2010 óta tagja a szövetségi képviselőháznak, és Donald Trump amerikai elnök egyik szoros szövetségeseként tartják számon.Lemondása okaként azt közölte, hogy októberben születendő kilencedik gyermeke az orvosok szerint szívrendellenességgel jön világra, és ezért több időt kíván tölteni a családjával.A kommentárok ugyanakkor emlékeztetnek arra, hogy Duffy idén már a kilencedik republikánus képviselő, aki bejelentette távozását a washingtoni képviselőházból.A legutóbb, július végén, a 71 éves texasi Mike Conaway közölte, hogy nem jelölteti magát jövőre. A politikus a kongresszusban tapasztalható, szerinte túlzott pártpolitizálás gyötrelmeire hivatkozott.Egy másik texasi politikus, valamint Utah, Alabama és Michigan egy-egy képviselője szintén júliusban jelentette be, hogy nem kívánja jelöltetni magát. Korábban egy indianai és egy georgiai képviselő döntött így.A pennsylvaniai Tom Marino még januárban mondott le, de helyette májusban - rendkívüli választáson - megválasztottak egy másik republikánus képviselőt.Bár a képviselők különböző okok miatt mondanak búcsút a kongresszusnak, a The Hill című - elsősorban a washingtoni politikával foglalkozó - lap július végén egy neve elhallgatását kérő republikánus képviselőt idézett, aki szerint "a Trump-érában szolgálni nem különösebben dicső. Az ellenséges politikai környezeten (Trump) csak tovább rontott. Minden nap van valami védhetetlen Twitter-bejegyzés vagy kommentár".