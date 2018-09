Már az olasz eurókilépésről suttognak Brüsszelben!

Amint látjuk: ezzel a kritikusan fontos 3,2% körüli zónánál jár az olasz 10 éves hozam és ha ennél kissé feljebb menne, akkor 4,5 éves csúcsról beszélhetnénk.

Amint reggel megírtuk: éjjel hosszas vívódás után úgy döntött a két nagy olasz kormánypárt, hogy dacolva a korábbi kormány vállalásával, nemhogy 1% alatti, hanem a GDP 2%-a feletti, 2,4%-os deficitcélt rögzítenek jövőre, sőt 2021-ig minden évre. Szó sincs tehát egyszeri "botlásról" a költségvetési fegyelemben, hogy a feltüzelt választóknak egy évre megfeleljenek a bőkezű ígéretekkel (alapjövedelem), hanem tartósan magasan maradó deficitet akarnak, igaz az uniós 3%-os deficitplafon alatti számot írnak be a tervbe.A hírügynökségnek nyilatkozó forrás szerint az Európai Bizottság abban bízik, hogy október közepéig még átdolgozza az olasz kormány a tervet, így mire azt Brüsszelbe benyújtják, már más lesz benne. Ellenkező esetbenAz Európai Szemeszter szankciós ága azonban majd csak jövő tavasz körül tudna élesedni, miután a 2018-as tényadat már rendelkezésre áll, de akkor meg éppen az EP-választási kampány miatt nem lenne túl szerencsés egy ilyen ügyben dönteni. Egyelőre Brüsszel a nem annyira konfrontatív viszontválasz útját választja, de később ez még fokozódhat ésEzt az olasz kötvény-, részvénypiacon aktív befektetők is így látják, mivel a vezető olasz tőzsdeindex ma 3,7%-kal zuhant zárásra, ígyAz olasz államkötvény hozamok is 22-41 bázisponttal ugrottak, ami jelentős változásnak számít. A politikai kockázatokra fokozottabban érzékeny 2 éves hozam 30 bázispont körüli mértékben 1,1%-ra, az 5 éves 37 bázisponttal 2,3% közelébe, a 10 éves pedig 27 bázisponttal 3,18% körülre ugrott.

Az olasz 10 éves hozam német 10 éves kötvényhozam feletti felára 280 bázispontra visszaugrott, ami 3 hetes csúcsnak számít.

a tartósan 2,4%-on ragadó olasz költségvetési deficit annak a veszélyével jár, hogy a 133% körüli (az eurózónában a második legmagasabb) adósságráta nem tud csökkenő pályára állni, sőt újra emelkedhet.

A kötvénypiaci aggodalmak mellett az olasz államcsőd elleni biztosítás ára is drágult: az 5 éves CDS ára 30 bázisponttal ugrott és a piacon egyre többen aggódnak egy közelgő olasz leminősítés miatt is. A három nagy minősítő 2 fokozattal a befektetésre ajánlott kategória felett tartja most nyilván a hosszúlejárató olasz államadósságot, de

A képen balra Luigi Di Maio, az Öt Csillag Mozgalom vezére és miniszterelnök-helyettes, középen Giovanni Conte miniszterelnök, jobbra Matteo Salvini, a Liga vezetője és szintén miniszterelnök-helyettes