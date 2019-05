Már büntethet az EU a kibertámadásért

A jogszabályi keret először fogja lehetővé tenni az EU számára, hogy szankciókat vezessen be olyan emberek és szervezetek ellen, akik-amelyek megkísérelt vagy végrehajtott kibertámadásokért felelősek; pénzügyi, technikai vagy anyagi támogatást nyújtanak ilyen támadásokhoz vagy egyéb módokon működnek közre bennük. Szankciók vethetők ki az ilyen emberekkel és szervezetekkel kapcsolatban állókra is - közölték.Az új eszköz használata kiterjedhet az unión kívüli országok vagy nemzetközi szervezetek ellen irányuló kibertámadásokra is, ha a közös kül- és biztonságpolitika céljainak elérése ezt szükségessé teszi. Az új szankciós rendszer hatálya alá olyan jelentős hatást gyakorló kibertámadások tartoznak, amelyek az unión kívülről erednek, vagy amelyeket az unión kívül követnek el.Természetes személyek esetében beutazási tilalom és vagyonbefagyasztás, jogi személyek esetében pedig az utóbbi szankció alkalmazható majd. Az uniós állampolgároknak és az EU-ban regisztrált szervezeteknek pedig tilos lesz pénzt juttatniuk olyanoknak, akiket ilyen szankciók sújtanak.