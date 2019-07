Már csak ez hiányzott: a természet okozhat még nagyobb katasztrófát Európában

Magyarország számára figyelmeztető jel lehet, hogy mindez nem csak a Rajnát érintette, a Duna forgalma is 10%-kal visszaesett ebben az időszakban.

2018 nyarán már láthattuk, mire képes az időjárás: a német gazdaság a harmadik negyedévben 0,2%-kal zsugorodott, majd a negyedik negyedévben stagnált. A szakemberek szerint ebben komoly szerepe lehetett a Rajna alacsony vízállásának is, ami a német ipar sújtotta. Most nagyon hasonló a helyzet, Nyugat-Európát több hőhullám érte már el nyáron, így az egyébként is törékeny európai gazdaság még nagyobb bajba kerülhet.A Rajna a kontinens egyik legfontosabb folyója, jelentős hajózási útvonal, ezért ha az alacsony vízállás miatt részben hajózhatatlan, az az egész német iparra, és közvetve az európai beszállítói hálózatra hatással van. Ennek jelei látszanak már az idén is, a teherhajók például már nem mehetnek teljes rakománnyal a német folyón a Reuters tudósítása szerint.Nagyjából a belföldi vízi forgalom 80 százaléka a Rajnán zajlik, így ez Németország legjelentősebb vízi útvonala - mondta a CNBC-nek Robert Lehmann, az Ifo gazdaságkutató közgazdásza. A legnagyobb mennyiségben szenet, gázt, olajat és vegyipari termékeket szállítanak a folyón, melyek az ipar fontos alapanyagai, így egy esetleges leállás vagy korlátozás egy sor üzemre lehet negatív hatással.A rajnai hajózási hivatal adatai szerint a folyón szállított árumennyiség tavaly a harmadik negyedévben 27%-kal zuhant az alacsony vízállás miatt. Teljes lezárásra nem volt szükség, de a cégeknek kisebb hajókkal és korlátozott terhelhetőséggel kellett szállítani, ami ráadásul meg is drágította az alapanyagok célba juttatását. A Covestro vegyipari cég például emiatt profitfigyelmeztetést adott ki, a BASF pedig egy gyárát bezárni kényszerült, utóbbi cégnek 250 millió eurós veszteséget okozott mindez.Egyelőre csak figyelmeztetnek a szakértők, hogy hasonló akár idén is előfordulhat. A nyáron Németországban is rekord meleget mértek, és egyelőre a csapadék is elmaradt, így jogos lehet az aggodalom. Az ING Bank elemzője a múlt héten arra figyelmeztetett, hogy a német gazdaság az utóbbi tíz év legkritikusabb időszakát éli, a gyengülő belső kereslet és a globális kockázatok mellett a zsinórban harmadik száraz nyár is nehezíti a helyzetet. Carsten Brzeski kiemelte, hogy a Rajnán már elkezdődött az apadás a tavalyihoz hasonló ütemben, ugyanakkor szerinte is korai még pánikolni, hiszen tavaly is csak a szokatlanul száraz ősz után jelentkeztek a problémák. Ha viszont a következő hónapokban is megismétlődik a 2018-ban látott időjárás, az az egész német gazdaságra hatással lehet - teszi hozzá.