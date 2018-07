Már csak ez hiányzott! Újra kevesebb ideig élnek a magyarok

Nem alakul túl jól a magyar születéskor várható élettartam. Az elmúlt években lelassult a növekedés üteme, sőt, a friss adatok arról árulkodnak, hogy 2015 után 2017-ben is visszaesést mért a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Tavaly a nők várható élettartama 79 év volt, ami 0,2 éves csökkenés a 2016-os adathoz képest. A férfiak 72,4 évre számíthattak, vagyis gyakorlatilag nem változott a megelőző évi 72,43-hoz viszonyítva. Mindezek tükrében már nem meglepő, hogy az együttes szám is kismértékben csökkent, tavaly 75,8 év volt.

A várható élettartam növekvő trendje 2013 után állt meg, azóta nem sikerült elérni érdemi növekedést. Ha szerencsénk van, akkor mindkét évben - amikor csökkenést mért a hivatal - ugyanaz az "egyszeri" hatás vetette vissza az emelkedést, amire elég meggyőző érvek vannak, hiszen Európa több országában is hasonló folyamatokat láthattunk.A várható élettartam tekintetében tehát a 2015-öshöz hasonló folyamatok játszódtak le tavaly. Akkor és most is kismértékű csökkenést mért a KSH. Mindez pedig azért érdekes, mert a várható élettartam jellemzően növekvő trendet mutat a fejlett világban az orvostudomány és az életkörülmények együttes javulásával párhuzamosan, tehát nem kellene visszaesni a várható élettartamnak.

a várható élettartam csökkenésnek (2016-hoz képest) alapvetően az az oka, hogy a halálozások száma mind nominálisan, mind 1000 lakosra számolva is emelkedett 2017-ben.

A 2015-ös és a 2017-es csökkenés is valószínűleg ugyanazzal a tényezővel magyarázható: nagyon sok volt mindkét évben a halálozások száma. A Portfolio felkereste a KSH-t, ahol kérdésünkre azt válaszolták, hogy:Mivel a várható élettartamot mindig az adott évre jellemző halálozási adatokkal becsülik, így egy átmenetileg magasabb szám könnyen visszavetheti az élettartam növekedését.

A statisztikai hivatal szerint a 2015-ös és a tavalyi kiugró halálozást valószínűleg a szokásosnál nagyobb influenzajárvány magyarázta. Növekedett a légzőszervi, illetve a keringéssel összefüggő halálozások száma.

Európában is hasonló tendencia zajlott le, ahol 2017-ben szintén rekordra emelkedett a halálozások száma.

A várható élettartam az influenzajárvány miatt az EU-ban is esett 2015-ben, és nem lennénk meglepve, ha a 2017-es év sem hozna növekvő uniós élettartamot a magas halálozási adatok miatt.

De van itt még más is!

A munkaerő-piaci előnyök mellett a kutatások egyértelmű módon kimutatják, hogy a magasabb végzettség magasabb várható élettartammal jár együtt





Statisztikailag tehát nem meglepő, hogy a (remélhetőleg csak átmenetileg) megemelkedő halálozások miatt Magyarországon megtört a várható élettartam növekedése, hiszen ezt a mutatót az adott év halálozási mintája alapján számítják ki. A szokásosnál súlyosabb influenzajárvány hatásaitól az országok igen nehezen tudják függetleníteni magukat, és a fejlettebb országokban is láthatunk olyan éveket, amikor kiugró a halálozások száma. Ám kétségtelen, hogy az egészségügyre fordított kiadások növelésével javítani lehet a helyzetet, és csökkenhetne azoknak a száma, akik gyógyítható betegségben halnak meg. Magyarországon ugyanis 10-ből 4 halálest elkerülhető lenne, ez a szám pedig igen magasnak számít. Az egészségügyre fordított kiadások emelése mellett segítene az egészséges életmódra nevelés erősítése, és más egyéb, prevenciót támogató intézkedések is pozitívan hatnának.Összességében tehát elmondható, hogy a kormányzat a legegyszerűbben az egészségügyre fordított kiadások növekedésével és azok hatékony elköltésével, valamint a minél magasabb képzettség megszerzésének elősegítésével támogathatja a várható élettartam növekedését. A magasabb képzettség több csatornán keresztül (magasabb jövedelem, magánegészségügyhöz való hozzáférés, egészségtudatosabb életmód stb.) növeli a várható élettartamot, az elmúlt néhány évben azonban a képzettség javulása is megtorpant Magyarországon. Mindez nem csoda annak tükrében, hogy a felsőoktatásba felvettek száma folyamatosan esik vissza évek óta (a korosztály létszámának visszaesésénél gyorsabban), így megállt a felsőfokú végzettséget szerzettek arányának növekedése (különösen a fiatalok körében), miközben a tankötelezettségi korhatárt 18 évről 16-ra csökkentette a kormányzat. Ezek olyan tényezők, amelyek finoman szólva sem a várható élettartam növekedésének irányába mutattak.

Habár az elmúlt évek halálozási adatai és várható élettartamra vonatkozó becslései nem mondhatóak megnyugtatónak, ha hosszabb távon nézünk a grafikonra, akkor bizakodhatunk, hiszen érdemben nőtt a várható élettartam az elmúlt évtizedekben, és korábban is láthattunk megtorpanásokat.

Joggal bízhatunk abba, hogy ha javulna az egészségügyi ellátás színvonala és a társadalom képzettségi szintje, akkor a nőhetne a várható élettartam. Ellenkező esetben - ha nem fordítunk elegendő forrásokat a humán tőkére - a következő években sem várható érdemi felzárkózás a nyugati országokhoz.

A várható élettartam alakulása és szintje számos tényezővel függ össze, ilyen pl. az orvostudomány állása, az országra jellemző egészségügyi rendszer, az oktatás, vagyis a képzettség alakulása, az életmód, vagy éppen a környezeti hatások.- mutatta be az Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézetének (MKIK GVI) korábbi elemzése.Ebben fontos szerepe van a magasabb végzettségűek bérelőnyének, hiszen átlagosan többet költenek az egészségükre, és hozzáférnek olyan egészséget javító javakhoz, mint a sportolási lehetőségekhez, a kiterjedtebb egészségügyi biztosításhoz, ill. a magánellátásokhoz. Az iskolázottabbak jellemzően jobb munkakörülmények között dolgoznak, illetve körükben alacsonyabb a veszélyes munkákat végzők aránya.A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) egyik tanulmánya szerint az iskolázottság és a várható élettartam, illetve egészségesség kapcsolata Magyarország esetében különösen erősen jelenik meg. A tanulmány szerint a vizsgált országokban a magasabb végzettségű férfiak átlagosan 8, míg a nők átlagosan 5 évvel hosszabb életre számíthatnak 25 éves korukban, mint az alacsonyabb végzettségű társaik.A várható élettartambeli különbség Magyarország esetében a legmagasabb:Hasonló mértékű különbséget egyedül Lettországban, Lengyelországban és Csehországban tapasztalhatunk.