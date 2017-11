Matolcsy miniszter, Rogán jegybankelnök lehet

A lap szerint Matolcsy György azonban újra nemzetgazdasági miniszter akar lenni, ha 2019 márciusában lejár a jegybankelnöki mandátuma. Ezért "eléggé lobbizik" is - írja az atv.hu.

Rogán Antal mindenesetre korábbi pozícióiból fakadóan (parlamenti gazdasági bizottsági elnök, frakcióvezető) a jegybankkal való kapcsolattartás "felelőse" is volt, a monetáris politika jó ismerője - írja a lap. A közgazdász diploma megszerzését követően az MNB munkatársa volt.Kérdés persze az is, hogy a miniszterelnök nyilván nem szívesen válna meg legközvetlenebb munkatársától, kabinetminiszterétől.Más kormányzati információk, pletykák szerint ha 2018-ban is győz a Fidesz, a választások után szétválaszthatják a Külgazdasági és Külügyminisztériumot (KKM), Szijjártó Péter pedig a kormányból való távozásával kacérkodó Lázár Jánost válthatja a kancelláriaminiszteri poszton.

Orbán Viktor miniszterelnök (b2), Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter (b), Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke (j2) és Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke a kamara 2017-es gazdasági évnyitóján. Kép és címlapkép forrása: MTI Fotó: Koszticsák Szilárd