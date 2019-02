MÁV, Volán, BKV: jön a közös elektronikus jegyrendszer

Jegyrendszer

A fővárosnak azonban az a legfontosabb, hogy most már biztos, rá tudunk kapcsolódni az integrált állami elektronikus jegyrendszerre. A MÁV-val, a Volánnal közös, időalapú korszerű elektronikus jegyrendszert alakítanak ki 2020 végig, ami mind a budapestieknek, mind a vidékieknek előnyös

Fejlesztések

"Amennyiben nem fog szerződéssel a BKK-hoz kötődni az új jegyrendszer, akkor nagyon nagy eséllyel megszüntetjük a közlekedési központot. A közeljövőben mindenképpen eldől a BKK sorsa" - fogalmazott Tarlós István.Ezt már előrevetítették a kormány és a főváros között létrejött megállapodás aláírásakor:Az elektronikus jegyrendszerről szólva közölte, hogy két különböző szerződés van. A főváros egy támogatási keretszerződést kötött az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal; ez most is él, pénzügyi következményei nincsenek.A másik megállapodást - amelyet többször módosítottak - a BKK kötötte önállóan, kétoldalúan a kivitelezővel. Ezt a szerződést a városvezetés, a közgyűlés nem látta. Ez az, amelyet a közlekedési központ felmondott, amely miatt valószínűleg évekig polgári perben áll majd a kivitelezővel - jelentette ki Tarlós István.- jelezte.Előrejelezte: hamarosan beszámolnak a Bálna jövőjéről. A másik téma a legutóbbi kormányülésen a Hungexpo területének nagyszabású fejlesztése volt. A kőbányai vásárvárosban 11 elemből álló, csaknem ötvenmilliárd forintos beruházás valósul meg.Az is eldőlt itt, hogy a közlekedésfejlesztési koncepciót gyakorlatilag a főváros dolgozhatja ki.A Fővárosi Közfejlesztések Tanács elkészítette a projektlistát azoknak a beruházásoknak is, amelyeknek finanszírozását a tanács javasolja a kormánynak.