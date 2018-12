May: Minden erőmmel harcolni fogok (2.)

minden erejével harcolni fog a bizalmatlansági szavazáson.

May ez utóbbi kijelentésével ügyesen pozicionálta magát az őt támadó hard-Brexit párti politikusokkal szemben, ugyanis világosan kijelentette: ha eltávolítják őt a miniszterelnöki székből, nem lesz meg az új kormányfő időben ahhoz, hogy a brit parlament által korábban elfogadott törvénynek megfelelően január 21-ig (újratárgyalják és) megszavazzák a kilépési megállapodást. Ebben az esetben egyetlen lehetősége lenne a jövőbeli miniszterelnöknek, ha el akarja kerülni a megállapodás nélküli Brexitet: kérvényeznie kell az 50-es cikk aktiválásával megkezdődött kétéves kilépési periódus meghosszabbítását. Ezt a hard-Brexit támogatói nyilvánvalóan szeretnék elkerülni, ugyanis a késlekedés növeli a Brexit meghiúsulásának kockázatát.



May tehát kiterítette lapjait: ha eltávolítotok, azzal azt kockáztatjátok, hogy lesz-e egyáltalán Brexit, ezért a ti érdeketekben is hagyjatok inkább dolgozni.

Boris Johnson volt külügyminiszter, aki júliusban mondott le May kormányából tiltakozásul a Brexit-megállapodás akkori tartalma miatt. May egyik leghangosabb kritikusa és erősen Brexit-párti hozzállású.

Jeremy Hunt külügyminiszter, volt egészségügyi miniszter, aki a párton belüli ellenségeskedés befejezését sürgette, hogy egyesült erővel tudjanak közösen küzdeni az EU ellen. Mayhez hasonlóan ő is az EU-ban maradást támogatta 2016-ban, és most is kijelentette, hogy támogatni fogja Mayt a bizalmatlansági indítvány szavazásán.

Jacob Rees-Mogg a befolyásos, erősen EU-szkeptikus konzervatív párti csoport vezetője, aki May nyílt kritikusa, de korábban azt mondta: nem lenne miniszterelnök.

Dominic Raab, aki mindössze öt hónapig vezette miniszterként a Brexit-tárgyalásokat, majd novemberben mondott le a nyers megállapodás megszületése miatti tiltakozásul. 2016-ban az uniós kilépés mellett kampányolt.

Sajid Javid második generációs pakisztáni bevándorló, aki több kormányzati tisztséget is betöltött már, viszonylag népszerű a párton belül, 2016-ban a maradáspártiak táborát gyarapította és most azt mondta: támogatja Mayt a bizalmatlansági indítványnál.

Michael Gove, az egyik legtekintélyesebb Brexit-párti politikus volt a 2016-ban népszavazáskor, majd May ellen alulmaradt a miniszterelnök kereséskor, azóta pedig több kritikus pillanatban is May támogatójaként lépett fel, legutóbb novemberben, a kialkudott Brexit-megállapodást követő napokban. Gove jelzése szerint támogatja Mayt a bizalmatlansági indítványkor.

David Davis volt Brexit-főtárgyaló két éven keresztül, aki nyáron mondott le a Brexit-stratégia akkori állapota miatt. A hírügynökség szerint az egyik esélyes időközi vezető lehet May bukása esetén.

Penny Mordaunt, a May-kormány egyik legutolsó Brexit-párti tagja, aki nemzetközi fejlesztési miniszter jelenleg. Támogatni fogja Mayt a szavazáson.

Andrea Leadsom, a May kormány szintén egyik utolsó Brexit-párti tagja, aki kormányzati törvényalkotási munkát vezeti a parlamentben és szintén jelezte, hogy támogatja Mayt.

Ma reggel hivatalossá vált, hogy összejött a Theresa May elleni bizalmatlansági szavazáshoz szükséges képviselői levelek száma, ezért ma este szavaz arról a konzervatív párt, hogy kormányfő maradhat-e May.May nem késlekedett sokat, magyar idő szerint 10 óra előtt rendkívüli sajtótájékoztatón kijelentette, hogyA szavazás miatt lemondta ma délutánra tervezett dublini találkozóját az ír miniszterelnökkel, hogy erre a kihívásra tudjon koncentrálni. May beszédében elmondta, hogy a konzervatív párton belüli harc veszélybe sodorhatja az ország jövőjét, ugyanis pont most - a kilépési alku kapujában - nem engedhetnek meg maguknak ilyen bizonytalanságot.