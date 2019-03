Még az ág is sújtja Venezuelát

Az ország olajipari minisztere a Twitteren az ilynekor szokásos álláspontját írta le, miszerint szabotázs történt, "támadás érte az olajraktárt", és közvetlenül Marco Rubio amerikai szenátort, és Juan Guaidót, a venezuelai ellenzék vezetőjét tette felelőssé a "terrorista támadásért". Mint közölte, a robbanások befolyással lesznek az olajtermelésre is.Manuel Quevedo miniszter azt nem közölte, hogy mekkora a kár. A létesítménynek helyt adó Anzoátegui tartományból származó José Brito parlamenti képviselő tudomása szerint eddig három tartály robbant fel, és mozgósították a mentő alakulatokat mert további robbanások veszélye is fennáll.Az Orinoco olajmezőn található a világ legnagyobb ismert kőolajkészlete. Venezuelában 2012-ben ugyanilyen ipari baleset történt, amelyben 42-en életüket vesztették, és több százan megsérültek.Eközben továbbra is áramellátási problémákkal küszködik az ország, ami halálos áldozatokat követel. Legalább húsz, krónikus veseelégtelenségben szenvedő beteg halt meg venezuelai kórházakban, mivel az országot sújtó áramszünet miatt nem tudták rajtuk elvégezni a hemodialízist - közölte szerdán az El Nacional nevű venezuelai napilap a Codevida venezuelai civil szervezet adataira hivatkozva.A dél-amerikai ország nagy részében a múlt csütörtök óta nincsen áram, mivel meghibásodott a világ legnagyobb vízerőművei közé tartozó Guri-gát. Jorge Rodríguez venezuelai tájékoztatási miniszter kedden viszont azt állította, hogy szinte teljes egészében helyreállították az áramszolgáltatást az országban.A hivatalban lévő venezuelai elnök, Nicolás Maduro azzal vádolja az Egyesült Államokat és a támogatását élvező venezuelai ellenzéket, hogy kibertámadást hajtott végre az áramszolgáltatási rendszer ellen. Juan Guaidó venezuelai ellenzéki vezető és Washington viszont az évek óta rosszul folytatott gazdálkodást és a korrupciót teszik felelőssé az elektromos infrastruktúra összeomlásáért.A latin-amerikai ország ellenzéki többségű, de hatalmától megfosztott parlamentje hétfőn szükségállapotot hirdetett az országot több napja sújtó áramkimaradások miatt, s tette ezt a nemzetgyűlés vezetője, az önmagát januárban Venezuela ideiglenes elnökévé kikiáltó Guaidó kérésére.A nemzetgyűlés ugyanakkor nem rendelkezik a szükséges jogkörrel ahhoz, hogy érvényesítse a szükségállapotot addig, amíg Maduro a helyén van. Bár Guaidót az Egyesült Államokkal az élen mintegy ötven - köztük számos európai és latin-amerikai - ország ismerte el ideiglenes elnöknek, az országban jelentős hatalmi tényezőt formáló hadsereg hivatalosan továbbra is Maduro mellett áll.