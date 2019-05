Még mindig nagy a baj a német feldolgozóiparban (2.)

Féléves csúcsra, 51,3 pontra emelkedett a francia kompozit beszerzési menedzser index az áprilisi 50,1 pontról és a várt 50,3 pontról

Ez úgy jött össze, hogy a szolgáltatói bmi 51,7 pontra ugrott az áprilisi 50,5 pontról és jóval magasabb lett, mint a várt 50,8 pont

Közben a feldolgozóipari bmi 50,6 pontra emelkedett az áprilisi és a májusra is várt kerek 50 ponthoz képest, ami egyébként a bővülés és a zsugorodás határvonalát is jelenti az adott szektorban

A német kompozit bmi 52,4 pontra emelkedett az áprilisi 52,2 pontról és a várt 52 pontnál ez magasabb, ami kedvező, de közben furcsa, hogy mindkét komponens (szolgáltatói, feldolgozóipari) alacsonyabb lett, mint a várt

A szolgáltatói bmi 55 pont lett májusban, ami elmarad az áprilisi 55,7 ponthoz és a várt 55,5 ponthoz képest is

A feldolgozóipari bmi 44,3 pontra tovább süllyedt az áprilisi 44,4 ponthoz képest és a 4,48 ponttól is elmaradt.

Az eurózóna kompozit bmi-je az áprilisi 51,5-ről 51,6 pontra tudott emelkedni (várt 51,6 pont), ami úgy jött össze, hogy a szolgáltatói bmi 52,8-ról 52,5 pontra süllyedt, és a feldolgozóipari bmi is 47,9-ről 47,7 pontra ereszkedett.

Figyelmeztető, hogy az eurózóna jövőbeli kibocsátására vonatkozó alindex 60,4-ről 58,8 pontra esett, ami 2014 októbere óta a legalacsonyabb.

Emellett az is figyelmeztető, hogy a feldolgozóipari foglalkoztatottsági alindex 49 pontra esett 50,7-ről, ami 2013 novembere óta a legalacsonyabb. A feldolgozóipari kibocsátási alindex 49 pontra emelkedett az áprilisi 48-ról.

, hogy bár a kereskedelmi háborús feszültségeket a francia cégek is érzik és lassabb lehet a gazdasági növekedés, de közben a sárgamellényes tüntetések aktivitást lassító hatása gyengülőben van. Chris Williamson, az HIS Markit szakértője a Reutersnek úgy fogalmazott, hogy legfeljebb mérsékelt növekedést várnak idén a francia gazdaságtól.

Közben az jól látszik, hogy a német feldolgozóipart sokkal jobban és tartósan megviseli az amerikai-kínai kereskedelmi háború, hiszen sorozatban már ötödik egymást követő hónapban lett a bővülés és a zsugorodás 50 pontos határvonala alatti a bmi, ráadásul egyre mélyebbre süllyedt. Chris Williamson szerint az, hogy a német feldolgozóipari bmi májusban csak minimálisan süllyedt (44,4-ről 44,3 pontra) arra utal, hogy a feldolgozóipari recesszió kezdi elérni "az alját", Közben az is lényeges, hogy négy egymást követő havi emelkedés után most a szolgáltatói bmi is süllyedt, azaz a feldolgozóipari recesszió kezdi lefelé húzni a gazdasági teljesítményből nagyobb szeletet adó szolgáltatói ágazatot is.(ami továbbra is furcsa, ha a gazdasági kétharmadát adó feldolgozóipari és szolgáltatói alindexek mind csökkentek).

A német kormány idén már másodszorra csökkentette az éves GDP-növekedési előrejelzését, most 0,5%-os a hivatalos prognózis. Az első negyedévben 0,4%-os volt a növekedés az építőipar és a lakossági fogyasztás hajtóereje nyomán és a második negyedévből eddig eltelt áprilisi és májusi hónapok bmi-adata alapján 0,2%-os növekedés körvonalazódik az IHS Markit elemzője szerint.