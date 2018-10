Még nem kaszált a gyenge forinton az MNB, de már dörzsölheti a tenyerét

Honnan van pénze az MNB-nek?

Évről évre kiemelt figyelem övezi az MNB eredményét, főleg azóta, hogy 2013-14-ben a jegybank jelentős profitot könyvelt el a devizatartalékon, amit aztán a Pallas Alapítványok tőkejuttatására fordított. Ez egyszeri hatás volt, de azóta mi is rendszeresen követjük az MNB gazdálkodását.A korábbi években megszokotthoz hasonlóan most is azt kell kiemelni, hogy a jegybanki eredménynek alapvetően két fő forrása van: a kamateredmény és az árfolyamból fakadó átértékelődés. Az utóbbi időszakban az volt a tendencia, hogy előbbi fokozatosan javult, utóbbi viszont szép lassan elolvadt, ráadásul utóbbi hatás erősebb volt, így tavaly már a 40 milliárd forintot sem érte el a jegybank egész éves profitja.Az idei első félév kapcsán nézzük először a fő számokat, aztán fokozatosan kitérünk a részletekre. A jegybank 18,8 milliárd forintos profitja 45,3 százalékkal volt alacsonyabb a tavalyi év hasonló időszakának nyereségénél. Ennek háttere röviden úgy foglalható össze, hogy hiába javult érezhetően tovább a kamateredmény, közben a devizaátváltásból fakadó (realizált) profit visszaesett, az egyéb tételek pedig stagnáltak.

A kamateredmény egyre szebben néz ki

A nettó kamat- és kamatjellegű eredmény az év első hat hónapjában 11,8 milliárd forint volt, ami több mint ötszöröse a tavalyi első félévben látott 2,2 milliárdos profitnak. Ráadásul ennél kedvezőbb kamateredményt évek óta nem láttunk, most 2011-ig visszamenőleg van adatsorunk, azóta biztos nem volt példa hasonlóra. Néhány éve még 30-50 milliárd forint volt félévente a vesztesége a kamatokon a jegybanknak.

Vagyis néhány éve még sokkal többet fizetett ki a jegybank kamatra, mint amennyit kapott ugyanezen a jogcímen. De minek köszönhető ez? Mi változott ekkorát? Tavalyhoz képest az MNB forint kamateredménye emelkedett, devizában pedig eltűnt a minimális vesztesége.

A kamateredmény javulása a jegybank önfinanszírozási programjához, illetve két 2018. januártól bevezetésre került monetáris politikai eszközhöz; a monetáris politikai célú kamatcsere-eszközhöz (MIRS), illetve a célzott jelzáloglevél-vásárlási programhoz köthető - olvasható a beszámolóban.

Egyrészt a nemzetközi állampapírpiacon gyakorlatilag nullára estek a fejlett hozamok , ami eltüntette az MNB deviza kamatbevételét, hiszen ezen a soron a devizatartalék befektetésének eredményét könyvelik el, a tartalék pedig jó minőségű, nagyrészt fejlett állampapírokban van. Ezeknél ma már annak is örülhet a jegybank, hogy nem negatív a kamat.

, ami eltüntette az MNB deviza kamatbevételét, hiszen ezen a soron a devizatartalék befektetésének eredményét könyvelik el, a tartalék pedig jó minőségű, nagyrészt fejlett állampapírokban van. Ezeknél ma már annak is örülhet a jegybank, hogy nem negatív a kamat. De akkor miért nem lett masszívan negatív a nettó kamateredmény? Azért, mert közben a forintban jelentkező jelentős kamatkiadást eltüntette a jegybank. Nem túlzás azt állítani, hogy eltüntették, hiszen magától ez még mindig a rendszerben lenne. Ugyanakkor egyrészt mostanra szinte teljesen leépítették az irányadó eszköz állományát, ami korábban 4000-5000 milliárd forint volt, és az alapkamatot kellett rá kifizetnie az MNB-nek, másrészt pedig az egynapos betéti kamatot levágták mínusz 0,15 százalékra, vagyis az ott elhelyezett összeg után már nem kamatkiadása, hanem kamatbevétele van a jegybanknak.

Vagyis röviden összefoglalva: sikerült úgy zsonglőrködni a jegybankmérleggel, hogy a nemzetközi hatások miatt keletkező eredményromlást eltüntessék. Ez folytatódott az idei első félévben is.

Vagyis vannak még eszközök az MNB vezetésének kezében, hogy tovább javítsák a kamateredményt, és ezekkel az eszközökkel jó eséllyel élni is fognak.

A forint egyelőre nem hozott pénzesőt

Hosszabb távon látható, hogy korábban az volt a megszokott, hogy a forint kamatkiadást részben kompenzálta a devizában elért kamatbevétel, az utóbbi években viszont ez két dolog miatt megváltozott:Jogos lenne a kérdés, mennyire fenntartható ez a folyamat, hiszen a korábbi irányadó eszköz állományát már nem lehet tovább vágni, az év végére teljesen eltűnik, a kamatfolyosó alját pedig már nem lehet lejjebb vinni, főleg akkor, amikor lassan a világban mindenhol szigorítanak. Vagyis a forint kamateredmény elvileg elérhette korlátját a jelenlegi "plusz nulla" körüli állapotban a jelenlegi keretek között.Ugyanakkor a deviza kamateredményben az utóbbi egy évben látszik pozitív elmozdulás, hiszen éppen a jegybanki szigorítás miatt lassan mindenhol eltűnnek a nulla százalék alatti hozamok. Vagyis itt még van tér a jövőben arra, hogy javuljon az MNB eredménye.Annál is inkább, mivel a jövőben várhatóan felfelé mozduló globális és hazai kamatszintből összességében jól jön ki jegybank. A devizaeszközökön elszámolt kamatbevétel ugyanis gyorsabban emelkedhet mint a forintforrásokra fizetett kamatkiadás, hiszen a jegybank mérlegében rengeteg a készpénz és kevés a betét.Persze nem biztos, hogy örökké fennmaradnak a jelenlegi keretek, hiszen, vagyis az eddigi betételhelyezés helyett az lenne a fő funkciója, hogy hitelt nyújt a lassan likviditáshiányos bankrendszernek, így a hiteleszköz lehetne az irányadó kamat. Állítólag a jegybankon belül konkrét tervek készültek már ennek az átállásnak a lebonyolítására, csak még nem jött el az ideje. Ha ez a fordulat megtörténik, akkor, hiszen a jelenlegi kamatkiadás helyett jelentős kamatbevétele keletkezne a bankrendszernek kihelyezett hiteleken. A kérdés már csak az, hogy át lehet-e állni az aktív oldalra, ennek jelenleg az egyik fontos akadálya az uniós források beáramlása lehet, hiszen a külső forrásbeáramlás folyamatos likviditástöbbletet jelent.A deviza átváltáson az MNB-nek azért volt profitja rendre az elmúlt években, mert a korábban alacsony árfolyamon bekerült devizatartalékot nagyrészt az állam céljaira (devizahitel-törlesztés, uniós források beáramlása) leváltották magasabb árfolyamon. A két árfolyam különbözete pedig megjelent a jegybanknál nyereségként. Már említettük, hogy mindez 2013-14-ben volt jelentős, amikor gyanúnk szerint a kelleténél több devizát is átváltott a jegybank csak azért, hogy növelje profitját, amit aztán át tudott adni az általa létrehozott Pallas Alapítványoknak.

Az átértékelődésen elkönyvelt nyereséget alapvetően két dolog befolyásolja: a tartalék átlagos bekerülési árfolyama és az aktuális euró-forint árfolyam különbsége és az állam devizaszükséglete. Az átlagos bekerülési árfolyam az elmúlt években részben éppen a jelentős átváltásnak köszönhetően emelkedett. Idén június végéna 2017 végi 303,18 után, ami alátámasztja azt a korábbi vélekedést, hogy valahol 305 körül lehet az MNB tűréshatára a forint erősödésével kapcsolatban, hiszen ez alatt veszteséget könyvelnek el az átváltáson.

Az első félév végén a 304,5-ös átlagos bekerülési árfolyam mellett 328,6-nál volt a piaci euró-forint árfolyam. De akkor miért csökkent az átváltásból eredő nyeresége a jegybanknak? Azért, mert kevés volt az állam devizaszükséglete, az is jórészt akkor jelentkezett, amikor még nem volt ennyire gyenge a forint. Június végén járt le egy 1,5 milliárd eurós kötvényünk, akkor viszont még 320 körül volt az árfolyam.

Vagyis ha a jövőben a forint a június végén látott gyenge szinten maradna 330 közelében, akkor az a folyamatos átváltási igény miatt jelentős nyereséget okozhatna a jegybanknak.

Mi lesz a jegybank nyereségével?

Összességében az idei első félévben az eddig látott tendenciák folytatódtak az MNB gazdálkodásában: a kamateredmény tovább javult, a deviza átváltásból fakadó profit viszont lassan csak arra elég, hogy a jegybank működését fedezze. Utóbbinak oka most kivételesen nem a magas bekerülési árfolyam, hanem az, hogy kevés volt az állam devizaszükséglete. Előretekintve az látszik, hogy a kamateredmény további javulására nincs már jelentős tér a jelenlegi keretek között, persze már az is nagy eredmény, hogy a több tízmilliárdos veszteséget sikerült eltüntetni. A deviza átváltás hozhat még további nyereséget, de ehhez az kellene, hogy a jelenlegi gyenge szinten maradjon a forint az euróval szemben, hiszen akkor tud jelentős profitot realizálni a jegybank.

A fentiek ellenére, csak éppen egyelőre nem realizált tételként. A realizált átváltási nyereség mellett ugyanis létezik az úgynevezett kiegyenlítési tartalék, ami a nem realizált nyereséget vagy veszteséget tartalmazza. Vagyis ez azt mutatja be, mekkora nyeresége lenne a jegybanknak, ha a mostani bekerülési ár és aktuális árfolyam mellett a teljes devizatartalékot átváltaná. Ez a kiegyenlítési tartalék a 2017 végi 31,9 milliárd forintról 292,9 milliárdra emelkedett fél év alatt.Lényeges kérdés, hogy az utóbbi években folyamatosan nyereséges jegybank mit csinál a profitjával. Említettük már, hogy az egyszeri jelentős devizaváltásból származó komoly realizált profiból jutottak tőkéhez az alapítványok, emellett volt olyan év, amikor a költségvetésnek is jutott 50 milliárdnyi forrás. Tavaly azonban már az eredménytartalékát növelte az MNB, ahogy most is az első féléves nyereséggel.A beszámoló szerint a jegybank saját tőkéje június végére 522,2 milliárd forintra emelkedett, ennek három fő tétele a már említett kiegyenlítési tartalék, illetve az eredménytartalék, ahova bekerül a profit is. Ez az eredménytartalék a tavaly júniusi 162,2 milliárd forintról 200,4 milliárdra emelkedett az első féléves és a tavalyi második féléve eredmény hatására.Ez az eredménytartalék elsősorban azt a célt szolgálja, hogy az esetleges nehéz időkben se legyen veszteséges a jegybank, illetve a veszteséget ebből lehessen fedezni, ne legyen szükség költségvetési forrásra.