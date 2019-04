Még pocsékabb helyzetben van Németország, mint eddig tudtuk

A német feldolgozóipar az eddig gondoltnál is nagyobb recesszióban lehet - derült ki az IHS Markit felülvizsgált beszerzésimenedszer-indexéből (BMI). A feldolgozóipari BMI márciusban 44,1 ponton állt, ami alulmúlja az előzetes becslést (44,7 pont). Ez rosszabb volt az elemzők által várt eredménynél is, ilyen alacsony szintre utoljára 2012 közepén volt példa. (Az 50 pont feletti érték a szektor növekedését, ez alatt a feldolgozóipar visszaesését jelzi.)A német gazdaság egyre inkább szenved a globális feldolgozóipar lassulásától, a kereskedelmi bizonytalanságoktól, valamint a gyengülő kereslettől. Egyre több vállalat jeleni, hogy alacsonyabb a kereslet, amelyet Phil Smith, az IHS Markit közgazdásza szerint a fenti tényezők mellett a Brexittel kapcsolatos bizonytalanságok is rontanak. Aggodalomra ad okoz az is, hogy a megrendelések és az exporteladások a világgazdasági válság óta nem estek olyan gyorsan, mint most.A problémák már a munkaerőpiacon is megjelentek. A feldolgozóiparban három éve most először fordult elő, hogy csökkentették az álláshelyek számát, miközben egyre több határozott idejű szerződést nem újítanak meg.