Még robog a magyar építőipar, de már van pár intő jel

Az építőipar hatalmas növekedésen van túl, így nem meglepő, hogy áprilisban havi alapon csökkent a termelés. Az éves index továbbra is dinamikus növekedésről árulkodik, vagyis az építőipar a második negyedévben is erős támasza lehet a GDP-bővülésnek. Fontos látni, hogy a szezonálisan igazított havi index már második hónapja csökken, de a trend még felfelé megy.

Mindkét építményfőcsoport termelése bővült áprilisban: az épületeké 34,3, az egyéb építményeké 47,9%-kal. Az épületeknél ipari, lakó- és irodaépületek építése, az egyéb építményeknél pedig továbbra is út- és vasútépítések eredményezték a növekedést.

Az építőipar ágazatai közül a termelés volumene az épületek építésében 54,3, az egyéb építmények építésében 47,9, a speciális szaképítésben 23,4%-kal nőtt.

Nem meglepő, hogy az új megrendelések már csökkennek, hiszen itt is hihetetlen tempót láttunk korábban. Ez egyben azt is előrevetíti, hogy a következő időszakban lassabb, de továbbra is dinamikus építőipari növekedésre lehet számítani. A megkötött új szerződések volumene 4,4%-kal csökkent, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 19,0%-kal nagyobb, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 19,0%-kal kisebb volt az egy évvel korábbinál. "Az épületek körében a nagy értékű ipari beruházások mellett főleg oktatási és sportlétesítmények kivitelezésére kötöttek szerződéseket" - részletezi a KSH.