Megáll az eszed! Pusztító a pedagógusok rabszolgatörvénye, és most sem emelkedik a bérük

Botrány, ami történik, ezért kezdeményezzük a sztrájkelőkészítő-bizottság felállítását

A jövő évi 202 ezer forintos garantált bérminimum pedig már jelentősen meg fogja haladni a pedagógus bértábla alját, a 182 700 forintos kezdő bért.

És ezt is csak azért, mert nem kereshet kevesebbet, mint a bérminimum. A bértábla alapján közel 20 ezer forinttal kisebb lenne a bruttója.

ugyanott tartunk, mint a híres bérrendezés - életpályamodell - előtt, vagyis ugyanígy le van szakadva a pedagógusok bére a többi szektortól.

Ha valaki nem csak a tankönyveken szeretne végigrohanni, hanem fel szeretne készülni az óráira, akkor egy tanórára legalább ugyanennyi időt kell szentelni. Ezzel pedig máris heti 50 feletti munkaóránál járunk, amihez hozzájöhetnek még a helyettesítések, ami 6 óra is lehet

Így történhetett meg, hogy az elmúlt években az óriási bérrobbanás mellett újra leszakadt a fizetésük, és mostanra eljutottunk oda, hogy nem keresnek több pénzt 4 vagy 6 évnyi felsőfokú tanulmány után, mint azok, akik szakképzettséggel rendelkeznek, miközben akár heti több mint 50-58 óra munkavégzés is terhelheti őket - ha lelkiismeretesen szeretnék végezni a feladatukat.

a közoktatásban növekvő feszültséget okoz, hogy a keresetnövekedés ütemét nem a mindenkori minimálbérhez igazítják.

Véletlenül sem! Nem csodálkozhatunk azon, hogy a magyarok többsége még csak véletlenül sem ajánlja a tanári pályát a gyerekének. A magyaroknak az alacsony tanári fizetéseken túl az egész oktatási rendszerrel is komoly bajuk van. A vizsgált 35 orszából ugyanis pusztán kettő van, ahol nálunk alacsonyabb a tanári fizetések GDP/főhöz viszonyított aránya.

Azt már régóta tudjuk, hogy a tehetséges fiatalok elkerülik a tanári pályát, mert a fizetések és a munkakörülmények nem számítanak vonzónak (ezt a felvételi ponthatárok is igazolják). A fizetések további leszakadása minden bizonnyal még inkább arra késztetheti a fiatalokat, hogy más pályát válasszanak. Sőt, a helyzet minden bizonnyal ennél is súlyosabb: a végzett tanítók közül a tehetségesebbek akár azonnal pályaelhagyóvá is válhatnak, ha meglátják az első fizetésüket, hiszen a felsőfokú végzettségükkel és képességeikkel könnyen találnak olyan állást, amivel másfélszer vagy akár kétszer annyi pénzt is kereshetnek, mint a tanítással.

- mondta a Portfolio-nak Szűcs Tamás, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) elnöke.A 2019-es bértábla alapján egy felsőfokú alapképzéssel rendelkező (főiskolán végzett) tanító bruttó 182 700 forintot keres jövőre, mesterfokozat esetén 203 000 forintot kap. A pedagógusok illetménye kapcsán továbbra is a 2014-es 101 ezer forintos minimálbér szerepel "vetítési alapként".Jövőre azonban a hírek szerint bruttó 150 ezer forintra nőhet a minimálbér, vagyis 2014 óta ez 50%-os emelkedést jelent. A garantált bérminimum ennél is nagyobb mértékben, összesítve 70% feletti emelkedést ért el.Mindebből következik, hogy egy főiskolai vagy egyetemi végzettséggel rendelkező pedagógus (hivatalosan: gyakornok) ugyanannyi pénzt fog keresni jövőre, mint egy szakképesítéssel és középfokú végzettséggel rendelkező munkavállaló.Minden ágazatnak megvan a rabszolgatörvénye, a tanároknál a túlóra sincs kifizetve - mondta Szűcs Tamás, aki arról is beszélt, hogyA tanítók általában 26 órát dolgoznak, és heti 6 "túlórára" (helyettesítésre) oszthatják be őket, amely gyakorlatilag mindennapossá vált az egyre nagyobb tanárhiány miatt. A túlórát pedig már hosszú évek óta ingyen végzik el.- mesélte a Portfolio-nak egy pedagógus.Emlékezetes, a pedagógusok életpályamodellének bevezetésével a kormány összességében lendített egy nagyot a közoktatásban dolgozók bérén (de voltak olyanok is, akik rosszul jártak), azóta azonban "el lettek felejtve" a tanítók, és a bérük alapja továbbra is a 2014-es minimálbérhez van kötve.A dologra már a híresen óvatos KSH is felfigyelt, és legfrissebb munkaerőpiacról szóló kiadványában úgy fogalmaz, hogyKerestük az Emberi Erőforrások Minisztériumát a pedagógusok bérével kapcsolatban, cikkünk megjelenéséig azonban nem érkezett válasz.