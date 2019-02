Megfagytak a frontok a kereskedelmi háborúban

A The Wall Street Journal jól értesült forrásokra hivatkozva azt közölte, hogy a két ország képviselőinek pénteken véget ért kétnapos pekingi egyeztetése konkrét eredmény nélkül záródott, de több fontos kérdésben közelebb kerültek az álláspontok.A pénteki megbeszélések után az amerikai pénzügyminiszter a Twitteren közzétett üzenetében azt írta, hogy "eredményes találkozókat" tartottak Liu He kínai miniszterelnök-helyettessel Pekingben. A The Wall Street Journal úgy tudja, hogy a két fél először szándéknyilatkozatot írna alá, és ez a dokumentum képezné alapját a kereskedelmi megállapodásnak, amiről személyesen egyeztet az amerikai és a kínai elnök.A jövő heti washingtoni megbeszélésen a pénteken záródott kétnapos üléshez hasonlóan Steven Mnuchin amerikai pénzügyminiszter, Robert Lighthizer amerikai kereskedelmi főképviselő és Liu He kínai miniszterelnök-helyettes vesz részt.Donald Trump amerikai elnök március 1-jében szabta meg azt a határidőt, amíg megállapodásra kell jutni a vitás kereskedelemi kérdésekről, különben 10 százalékról 25 százalékra emelik a pótvámokat, amelyeket évente 200 milliárd dollár értékű kínai importcikkre vetnek ki.Trump elnök a napokban jelezte ugyanakkor, hogy nem feltétlenül ragaszkodik a március 1-jei határidőhöz. Döntés még nem született a kérdésben, de a Bloomberg hírügynökség úgy tudja, hogy további 60 nappal tolnák ki a kereskedelmi "tűzszünet" eredetileg 90 napban meghatározott időtartamát.