"Nem kell megengedni" - mondja Gulyás a Facebook tervezett valutájával kapcsolatban. Eddig pénzeket államok bocsátottak ki, a szabályozási hatáskörök is az ő kezükben vannak. A Facebook esetében több a rossz tapasztalat, mint a jó, ezért nem biztos, hogy ezt a szabályt nekik kell megsérteni.

A lehető legsúlyosabb bírság kiszabását kérem a hatóságoktól, ma elindul a fogyasztóvédelmi eljárás a Wizzair ellen - mondja a miniszter a légitársaság gyakorlatával kapcsolatban. A fapados cég többször hagyott utasokat más reptereken, akiknek nem ajánlott segítséget sem. A Wizzairrel szemben most indul a harmadik ilyen eljárás, Gulyás szerint a cég "tűrhetetlen módon jár el" az ügyfeleivel szemben.

A visegrádi négyeknek nincs egyetlen jelöltjük az Európai Bizottság élére, de több személyt is elfogadhatónak tartanak - mondja kérdésre válaszolva Gulyás.

Jövőre is lesz béremelés az egészségügyben, ennek mértékéről később dönt a kormány. A 2020-as költségvetésben bérfejlesztésre összesen 152 milliárd forintot szán a Pénzügyminisztérium, ezek között a keretek között lehet mozogni - mondja kérdésre Gulyás Gergely.

A tegnapi kormányülésen foglalkoztak a szúnyoghelyzettel is, pluszforrásokat adnak a Belügyminisztériumnak erre a célra - mondja Gulyás Gergely. Szerinte a következő hetekben "minden eddiginél több szúnyogirtás lesz", de várhatóan ezzel sem tűnnek el teljesen a szúnyogok.

A kormány azt gondolja, hogy az idén is 4% felett lehet a növekedés, az államadósság pedig folyamatosan csökkenhet, miközben a költségvetési deficit a GDP egy százaléka lehet jövőre.

Az európai és a globális növekedés lassul, aminek most a magyar gazdaságban nincs még jele, ezért az a terv, hogy fenn tudjuk tartani az eddigi bővülési ütemet.

Gulyás Gergely elmondása szerint a kormány foglalkozott a jövő évi költségvetéssel is, a módosító javaslatokat a jövő héten tárgyalják. A miniszter elmondása szerint 2020-ban több mint 2200 milliárd forint áll majd rendelkezésre a családok támogatására.

Az uniós csúcs napirendjén lesz a klímastratégia is, Magyarország ezen a területen az élen jár, a szén-dioxid kibocsátásunk 2010 óta 32%-kal csökkent, 2030-ig vállaljuk, hogy ez a csökkenés 40%-os lesz. A 2050-ig vonatkozó tervekre a V4-ek szintén összehangoltan tesznek javaslatot.

Készülnek a mai EU-csúcsra 2019.06.20 10:23

Tegnap volt kormányülés, a múlt héten pedig EU-s ügyekről szóló ülést tartott a kormány - kezdi Gulyás Gergely. A mai uniós csúcson személyi kérdések és a következő ötéves terv elfogadása is terítéken lehet.

Azt reméljük, hogy az EU olyan döntéseket hoz a személyi kérdésekben is, melyek jelentősége nem kisebb, mint a stratégiai agendának és az eddigi sikertelenség után a siker felé tud elmozdulni a közösség - emeli ki a miniszter. Hozzáteszi: a magyar álláspont továbbra is az, hogy az adókivetésnek nemzeti hatáskörben kell maradnia, ahogy a fontos gazdaságpolitikai döntéseknek is. Fontos lenne, hogy az Unió megnyissa a csatlakozási tárgyalásokat a nyugat-balkáni országokkal.

A személyi kérdésben a visegrádi négyek közös álláspontot fognak képviselni: sem a csúcsjelölti rendszert, sem Manfred Webert nem támogatják. A régiós álláspont szerint mindez ellentétes az uniós alapszerződéssel.