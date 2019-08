Meghátrált egy kicsit Trump, ugranak a részvénypiacok!

A Donald Trump amerikai elnök által minap bejelentett, a fennmaradó összes kínai importtermékre szeptember elsejétől kivetni tervezett 10%-os vám alól kivesznek bizonyos termékeket (egészségügyi, biztonsági, nemzetbiztonsági és egyéb okokra hivatkozva)

A Kínából behozott (de jelentős amerikai komponenssel összerakott) mobiltelefonokra, laptopokra vonatkozó, 10%-os vám nem most szeptember elsején, hanem csak december 15-én fog hatályba lépni.

Ma magyar idő szerint délután telefonon egyeztetett egymással az amerikai kereskedelmi főtárgyaló és pénzügyminiszter, illetve a kínai miniszterelnök-helyettes és a nagy hírügynökségek egybehangzó értesülései szerint arról állapodtak meg, hogy 2 hetente fognak egyeztetni egymással, de addig is(persze nem tudjuk, hogy cserébe a háttérben a kínaiak mit ajánlottak). Mivel az utóbbi két hétben a Trump által nagyon figyelt vezető amerikai részvényindexek is sokat estek,(a befektetők tömegesen zárják a korábbi short pozíciókat és új vételi pozíciókat nyitnak). Mivel a kereskedelmi háború enyhülése valamelyest jót tesz számos amerikai cégnek és szektornak, így a Fedtől várt kamatvágások is talán kevésbé lesznek agresszívek, és ezen várakozás miatt a dollár is erősödni kezdett az euróval szemben 1,1210-ről 1,1180-ig.További részletek hamarosan.