Megint az MNB volt a leggyorsabb: üdvözlik az újabb felminősítést

Ezek alapján a májusi felülvizsgálatkor a már 2016 novembere óta fenntartott "BBB-" besoroláshoz rendelt stabil kilátást pozitívra válthatja az intézet, de akár az ország felminősítéséről is határozhat.

A Fitch 2017 novembere óta rendelt pozitív kilátást a magyar hitelminősítéshez, így figyelembe véve az azóta is stabilan pozitív gazdasági mutatókat,. Az MNB elemzései a Fitch esetében a külső egyensúlyi mutatók javulását és az ország sérülékenységének csökkenését azonosították kulcsváltozókként. Ezek mellett az államadósság és a fiskális deficit mérséklődése is támogatta a hitelminősítő elmúlt évekbeli pozitív lépéseit. A 2017-es kilátásjavításban a gazdasági növekedés erősödése és a nettó külső adósság csökkenése játszhatott kiemelt szerepet, melyek további javulása vezethetett el a jelenlegi felminősítéshez.A Magyar Nemzeti Bank üdvözli a Fitch döntését és pozitív hitelminősítési pályára számít a jövőben is. A Moody's májusban vizsgálja felül Magyarország államadós-osztályzatát. Az általa kiemelten figyelt mutatók esetében, így a növekedési képben, valamint az államadósságban és annak devizaarányában szintén jelentős javulás volt tapasztalható az elmúlt években.