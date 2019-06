Megint drágul a csomagfeladás a postán

Az MPL Üzleti Csomag esetében szintén 2 kilogrammos súlyhatárig 70 Ft-os emelés lesz, azaz 1790 forint helyett 1860 forint lesz a háznál kézbesítés díja. Itt 2017 őszén 100 forintos drágulás volt 1790 forintra, azaz másfél év alatt 10%-os az áremelés mértéke.

A közlemény szerint a Magyar Posta 2019. július elsejétől több belföldi - és nemzetközi csomagtermék díjszabását módosítja. Az áremeléssel együtt az továbbra is igaz lesz, hogy- hangsúlyozza a közlemény. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 2 kilogrammos súlyig 1550 forintról 1630 forintra változik a csomag feladásának díja. 2017 őszén 20 forinttal 1530-ról 1550 forintra drágult ez a szolgáltatás, ehhez képest történik meg tehát most a 80 forintos, 5,1%-os további áremelés.Lényeges a közleményben az is, hogy a Magyar Posta, annak érdekében, hogy optimalizálja az automaták kihasználtságát. 2 kg-ig a szolgáltatás díja továbbra is 890 Ft marad, viszont a magasabb súlykategóriáknál ennél valamennyivel több, 10 kg-ig 1 030 Ft, 20 kg-ig pedig 1 340 Ft lesz.A továbbiakban a két szolgáltatás díjazásában elválik egymástól: a törékeny felár 100%-ról, 75%-ra csökken, valamint többletszolgálatásként bevezetjük az időgaranciát. Az intézkedés célja a piaci gyakorlatnak megfelelő moduláris árazás irányába való elmozdulás.A belföldi árakkal párhuzamosanJúlius elsejétől az Európai Unión kívüli országok esetén változnak az árak: a nemzetközi EMS gyorsposta - ami világ 114 országába időgarantált csomagkézbesítést nyújt - átlagosan 6,4 százalékkal nő, míg a nemzetközi postacsomag esetében az áremelés átlagos mértéke 1,5 százalék. Az Európai Unió országaiba tartó csomagküldemények feladási díja változatlan marad, így a változás a küldeményforgalom jelentős részét nem érinti - zárul a közlemény.