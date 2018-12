Megint újraindult a Gatwick forgalma

A Londontól délre fekvő hatalmas légikikötőt előzőleg 33 órán át zárva tartották, miután szerda éjszaka és csütörtökön távirányítású repülő szerkezetek a hatóságok becslése szerint 40-50 alkalommal berepültek a repülőtér légterébe.A péntek esti újbóli drónészlelésről szóló híreket a hatóságok kivizsgálták. Gatwick tájékoztató szolgálata a nem egészen másfél órás újbóli lezárás feloldása után közölte, hogy az előző napi zárlat idején foganatosított "katonai intézkedések" lehetővé tették a repülőtér biztonságos újraindítását.A területileg illetékes Sussex megyei rendőrség munkáját csütörtök este óta segíti a brit hadsereg, de e segítség mibenlétéről a brit kormány és a rendőrség nem közölt részleteket, és az sem ismert, hogy a péntek esti drónészlelés után pontosan milyen intézkedések történtek a forgalom újraindítása érdekében.A péntek reggelig tartó repülőtéri zárlat 760 járatot és legalább 110 ezer utast érintett, és a felfordulás áthúzódó hatásai miatt pénteken is voltak késések, illetve törlések.A pénteki menetrendben szereplő két budapesti járat azonban, amelyeket az easyJet brit légitársaság közlekedtet, elindult. Az előző napi zárlat alatt e két budapesti járatot is törölték.A sussexi rendőrség pénteken közölte, hogy számos nyomon kutat az elkövetők után, és azonosított több olyan személyt is, akik "érdekesek" lehetnek a vizsgálat szempontjából. A rendőrségi közlemény további részleteket nem tartalmazott, de a BBC rádió értesülései szerint vizsgálják egyebek mellett azt, hogy nem környezetvédelmi csoportok akciójáról van-e szó.Steve Barry, a Sussex megyei rendőrség parancsnokhelyettese a BBC-nek pénteken elmondta: nem terrorcselekmény történt, és a hatóságok külföldi kormányok felelősségét is kizárták. Barry igen súlyos bűncselekménynek nevezte a történteket.Chris Grayling brit közlekedési miniszter a BBC rádió pénteki hírműsorában szintén bűncselekménynek minősítette az incidenst, és kijelentette, hogy az elkövetők több év börtönnel számolhatnak.A brit törvények alapján közforgalmú repülőterek egy kilométeres körzetében magánszemélyek számára tilos drónok reptetése. Grayling szerint Gatwick légterében szerda este és csütörtök este között "negyvennél is többször" észlelték drónok berepülését. Hozzátette: a hatóságoknak "nagyon gyorsan" fel kell deríteniük, hogy pontosan mi történt, elkerülendő a felfordulás megismétlődését.A közlekedési miniszter is hangsúlyozta, hogy nem terrorcselekmény történt, de a kialakult helyzetet "világszerte példa nélkülinek" nevezte. Részletek nélkül hozzátette: a brit hatóságok nagyon aprólékos munkával minden szükséges intézkedést megtettek annak érdekében, hogy a forgalom biztonságosan újraindulhasson.A Gatwick felé úton lévő járatokat csütörtökön széles földrajzi körben irányították át más repülőterekre: sok gép szállt le a közeli Heathrow-n - a legnagyobb forgalmú londoni repülőtéren -, illetve a Londontól északra fekvő Lutonon, de átirányítottak érkező gépeket a több száz kilométerre fekvő Manchesterbe, Liverpoolba, Birminghambe, Cardiffba, Glasgowba, sőt Párizsba és Amszterdamba is.A pénteken is tartó fennakadásokban éppen ezért jelentős tényező az, hogy rengeteg repülőgép a személyzetekkel együtt nem a megfelelő helyen van, és mivel Gatwick 98 százalékos kapacitáskihasználtsággal működik, nagyon nehéz a kiesett járatok pótlását a napi menetrendbe beilleszteni.Gatwick vezetősége továbbra is azt kéri az utasoktól, hogy a következő napokban is minden esetben ellenőrizzék, indul-e járatuk, mielőtt elindulnának a repülőtérre.