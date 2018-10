Megint véleményt mond Magyarországról az IMF

A hét elején itthon a költségvetési adatra lesz érdemes figyelni, a Pénzügyminisztériumdélelőtt publikálhatja a szeptemberi előzetes adatot. Az év végéhez közeledve pedig ezek a számok egyre fontosabbak, hiszen a deficit az első nyolc hónapban jelentősen meghaladta a tervezettet, így egyre égetőbb kérdés, mikor folynak be végre a megelőlegezett uniós források. Külföldön csak egy német ipari termelési adat érdemel említést, Amerikában ki sem nyitnak a piacok Kolombusz napja miatt.

reggel a KSH a külkereskedelmi mérleg augusztusi adatát közli, emellett várhatóan magyar idő szerint hajnalban jelenik meg az IMF World Economic Outlook (WEO) kiadványa, melyet ezúttal Indonéziában mutatnak be a szervezet éves közgyűlése előtt. A jelentésben a magyar gazdaságról is frissíti prognózisát a Valutaalap, ezért a mi szempontunkból is lesz jelentősége, mit becsülnek. Mozgalmas lesz a kedd reggelünk, hiszen a fentiek mellett jön még egy szeptemberi inflációs adat a KSH-tól, ami elsősorban a forint árfolyamát mozgathatja meg, hiszen a jegybank arra számít, hogy az átmeneti megugrás után visszasüllyed a cél alá a drágulás üteme.Az MNBreggel publikálja szokásos értékpapír-piaci statisztikáját, mely a kibocsátott értékpapírok tulajdonosi megoszlását tartalmazza. Ebben szokás szerint a lakossági állampapírok és a részvények állománya tartogat érdekességeket.Szintén a jegybanktól érkezikaz előzetes statisztikai mérleg, melyben a kincstári egységes számla (kesz) állománya lehet érdekes elsősorban, ez a kormányzat likvid tartaléka, ami most az eurókötvény-kibocsátás és az esetleges brüsszeli átutalások miatt hízhatott. Szintén csütörtökire jut egy magyar kötvényaukció, ami érdekes lesz az utóbbi időszak globális hozamemelkedése után, emellett egy amerikai inflációs adat jön délután.már egy kicsit pihenhetünk, várhatóan az ipar felülvizsgált adata és a német infláció sem fogja megrengetni a piacokat.