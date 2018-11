Mégis vagyonokat küldenek haza a kivándorolt magyarok! - Mutatjuk az igazságot

Akkor most mennyit utalnak haza a magyarok? 38 vagy 270 milliárdot?

Az MNB fizetési mérlegre vonatkozó adataiban majdnem 3,5 milliárd eurónyi (több mint 1000 milliárd forint) munkavállalói jövedelem szerepel, ami irreálisan magas összeg. Eddig azt sejtettük, hogy ez egyrészt bruttó összeg, másrészt tartalmazza a külföldi megélhetés költségeit és a megtakarításokat, vagyis nincs túl sok köze a direkt hazautalásokhoz, az csak egy kis szelete ennek.

A közelmúltban a Hitelintézeti Szemlében jelent meg egy tanulmány, mely kikérdezéses módszerrel próbálta megbecsülni a külföldről hazautalt összeg nagyságát. Ebben az előbbi tételnek csak a töredéke, mindössze 38 milliárd forint jelent meg.

Az egyik kategóriába azok tartoznak bele, akik kevesebb, mint 12 hónapja élnek hivatalosan külföldön, ők magyar szempontból továbbra is rezidensek. Másrészt, ahogy azt sejtettük, a 3,5 milliárd euró az ő teljes külföldön megkeresett bruttó jövedelmük, ami nem egyenlő a hazautalással, hiszen ők egyrészt külföldön adóznak, másrészt ott élnek meg abból a fizetésből, és esetleg a fennmaradó összeg egy részét utalják haza családtagjaiknak.

A másik, az Eurostat által vizsgált kör az egy évnél régebben külföldön élők adatait tartalmazza, de esetükben is csak a hazautalásokat, vagyis a 854 millió euró elvileg a ténylegesen Magyarországra küldött forrás. Az MNB-nek is van erre vonatkozó adata (hiszen a magyar hatóságok küldik azt az Eurostat felé is), azonban a fizetési mérlegben ez más sorokkal összevonva kerül kimutatásra a nemzetközi módszertannak összhangban.

Vagyis a fentiek alapján a 38 milliárdos összeg, ami a legutóbbi kutatásban megjelent irreálisan kevés az elért szűk kör miatt, míg a teljes jövedelmet lefedő 3,5 milliárd eurót nem érdemes tényleges hazautalásként elfogadni. Ezért vélhetően az Eurostat által most közöl 854 millió euró áll a legközelebb a valósághoz.

Sok vagy kevés a 270 milliárd?

Az utóbbi években a magyarok fokozódó elvándorlásával párhuzamosan egyre nagyobb figyelmet kapott a sajtóban a külföldről hazautalt összeg nagysága. Ez ugyanis egyrészt a hazai fogyasztást élénkítheti, másrészt a fizetési mérlegünk egyenlegére is jótékony hatással van. Ugyanakkor a hazautalásokkal kapcsolatban nem álltak rendelkezésre megbízható adatok, két statisztikára próbáltunk támaszkodni:Ehhez jött be most még egy adat: az Eurostat csütörtökön publikált összegzése szerint 854 millió eurót, mintegy 270 milliárd forintot utaltak haza a nem-rezidens (tartósan külföldön élő)magyar állampolgárok. Ehhez párosult 99 millió eurónyi kifelé utalás, vagyis az egyenlegünk 755 millió volt.De akkor most melyik az igaz? A 38 milliárd forint és a 3,5 milliárd euró között jelentős különbség van, így ideje tisztába tenni a számokat, amihez az MNB segítségét kértük. Kérdésünkre a jegybank azt válaszolta, hogy a fizetési mérlegben megjelenő 3,5 milliárd euró az átmenetileg külföldön élők jövedelmeit jelenti, míg az Eurostat adata a tartósan kivándoroltak hazautalásaira vonatkozik. Vagyis két fontos különbség van köztük:A Hitelintézeti Szemlében megjelent kikérdezéses módszeren alapuló felméréssel kapcsolatban az MNB is elismerte, hogy ezekkel a kutatásokkal az emberek egy részét nem sikerült elérni még reprezentatív mintavétel mellett sem, ezért ennek eredményei nem minden esetben hasonlíthatók össze a makrostatisztikákban szereplő adatokkal. Ugyanakkor ezek a mikroadatok is hordozhatnak lényeges információt például egy-egy változó eloszlásával kapcsolatban.Az Eurostat kimutatása szerint a teljes 854 millió eurós Magyarországra utalt pénz tetemes része,. A kifizetéseknél sokkal nagyobb az egyensúly, az összesen kiutalt 99 millió euróból 56 millió megy az EU-ba. Most, hogy már tudjuk, milyen számot vegyünk figyelembe, az elmúlt évekre visszamenőleg is látjuk a statisztikát, az Eurostatnak 2008-ig van adata:

A portugálok Európa bajnokai a hazautalásban

Látszik, hogy az első nagy ugrás 2011-ről 2012-re volt, hiszen 2011-ben nyílt meg a német és az osztrák munkaerőpiac a magyarok számára a hétéves moratóriumot követően. Ez egyébként egybevág az elvándorlási trendekkel is, a 2010-es évek elején pörgött fel leginkább a magyarok külföldre vándorlása. Emellett az egyre magasabb összegben az is szerepet játszhat, hogy az elmúlt években egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítottak a hazautalásoknak, így egyre megbízhatóbbak az erre vonatkozó adatok.A hazautalások jelentősége azon túl, hogy a külföldön élő magyarok számára lehet következtetni belőle, a magyar gazdaság szempontjából is jelentős. Korábban a Portfolio is írt arról, hogy Romhányi Balázs, a Költségvetési Felelősség Intézet Budapest vezetője felvetette, hogy ha a hazautalások jelentős összeget tesznek ki, akkor nem biztos, hogy csak a magyar béremelések hajtják az itthoni fogyasztást, ahogy eddig gondoltuk. Vagyis a most kapott összeget érdemes lehet az itthoni fogyasztással összevetni. Persze nem tudhatjuk biztosan, hogy a hazautalt jövedelem mekkora részét költik el itthon, és mennyi megy megtakarításra, deTalán meglepő, de nem valamelyik kelet-európai tagállamnak, hanem Portugáliának van a legnagyobb többlete a nemzetközi utalásokból, hozzájuk több mint 3,5 milliárd euróval több folyik be, mint amennyi az elutalás más országba. Utána viszont jönnek sorban a régiós országok, a legnagyobb hazautalási többlet a lengyeleknél és a románoknál van. Érdekesség, hogy a régióban Szlovákiának mérsékelt többlete van, Csehországnak pedig egyenesen hiánya ezen a téren.

Látszik, hogy a legnagyobb hiányt a franciák halmozták fel a nemzetközi átutalásokban még úgy is, hogy nem számítanak klasszikus célországnak a kelet-európai munkavállalók körében. A több mint 10 milliárd eurós kiutalásból 8,3 milliárd Európán kívülre megy, ami valószínűleg az egykori gyarmatokon élőket gazdagítja. Utánuk viszont jön az Egyesült Királyság és Németország, ahonnan már Kelet-Európába is tetemes összeg áramolhat.