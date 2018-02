Megjelent a Pallas Athéné Könyvkiadó első kötete

A Pallas Athéné Könyvkiadó gondozásában megjelenő könyvek közül az első kötet Boyé Lafayette De Mente, amerikai Ázsia-szakértő A kínai észjárás - A hagyományos kínai gondolkodásmód és kortárs kultúrára gyakorolt hatásai című könyve. A szerző bemutatja Kína azon tradicionális értékeit és viselkedési normáit, amelyek továbbra is fontos szerepet játszanak a kínaiak üzleti életében és társadalmi viszonyaiban, mindemellett ismertet olyan kulcsfontosságú területeket, amelyek a nyugati kultúráknak és a piacgazdaságnak köszönhetően átalakultak."Sok izgalmas új könyv születik, de keveset fordítanak le magyar nyelvre" - mondta el Csizmadia Norbert, a PAIGEO Alapítvány elnöke a könyv bemutatóján, amin a kiadó változtatni szeretne. Új világrend hajnalán vagyunk, amikor a Kelet felemelkedése különösen fontos - tette hozzá.A könyv vitatémákat, kérdéseket, valamint több tucat kulcskifejezést tartalmaz a kínai gondolkodás és viselkedésmód megértéséhez. A kulcsszavak segítségével bepillantást nyerhetünk a tradicionális kínai gondolkodásmód esszenciájába, amelyek a modern időkben is iránytűként szolgálnak és meghatározzák a kínaiak nemzeti karakterét. A könyvet a Kínai Újév első napján, február 16-án mutatta be a kiadó.A Pallas Athéné Könyvkiadó 2017 szeptemberében jött létre, célja, hogy olvasói széleskörű és alkalmazható közgazdaságtani/pénzügyi és menedzsment ismeretekre tegyenek szert, mindemellett a világban zajló, aktuális geopolitikai kérdésekre is választ kapjanak. A kiadó e célt szem előtt tartva, a három tudományterületen - közgazdaságtan/pénzügy, geopolitika, menedzsment - született legfrissebb nemzetközi bestseller könyvek magyar nyelven történő kiadását végzi.A kiadó a következő hónapokban tervezi megjelentetni Geoff Mulgan, a kollektív intelligencia kutatásáról szóló könyvét, Barry Eichengreen globális devizákkal foglalkozó művét, Yukon Huang Kína gazdasági folyamatait ismertető írását, illetve Carsten Linz, Günter Müller-Stewens,‎ Alexander Zimmermann szerzők a radikális üzleti modellváltás témájával foglalkozó kötetét.