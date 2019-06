Megjött a figyelmeztetés: elfogyott a jegybankok fegyvere

A szervezet vezetője emlékeztetett arra, hogy a közelmúltban az amerikai Fed és az EKB is további esetleges lazítást lengetett be, miután félő, hogy az amerikai-kínai kereskedelmi háború újabb csapást jelent az amúgy is lassuló világgazdaság számára.A kamatok jelenleg nullán vannak gyakorlatilag mindenhol vagy közel ahhoz. Most a legtöbb, amit a jegybankok tehetnek annyi, hogy alacsonyan tartják ezeket - mondta Gurria a CNBC műsorában. A szakember szerint eljött az ideje annak, hogy a fiskális politika vállaljon nagyobb szerepet az élénkítésben. Hozzátette: néhány országnak figyelnie kell adósságára, de vannak olyanok, ahol van mozgástér az élénkítésre, éppen ezért kell összehangoltan fellépni.