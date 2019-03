Meglepetés az EKB kamatdöntésén: elismerték, hogy idén már nem lesz kamatemelés!

A döntést követően kiadott közlemény egyik nagy újdonsága, hogy az EKB 2019 szeptemberétől elindítja újabb TLTRO-programját.

A TLTRO mellett nagyon fontos változás a közlemény szövegében, hogy a korábbiakkal ellentétben nem "legalább nyár végéig" nem fog kamatot emelni az EKB, hanem "legalább az év végéig". Ezzel a jegybank beismerte azt, amit a piaci szereplők már hónapok óta áraznak, vagyis, hogy nem lesz idén itt semmiféle kamatemelés.

A TLTRO-kon keresztül az EKB hosszú lejáratú hitelt nyújt a bankoknak, ezzel arra ösztönözve őket, hogy élénkítsék hitelezési tevékenységüket az euroövezeti vállalatok és fogyasztók felé. Minél többet hiteleznek a bankok a nem pénzügyi szektor irányába, annál kedvezőbbb feltételek mellett kapnak forrást az eurózónás jegybanktól. A TLTRO-k első hulláma 2014-ben indult, a másodikat pedig - amely a TLTRO-II nevet viseli - 2016 márciusában vezették be. Az új TLTRO-program legkorábban 2021 márciusáig tart majd.A program megindításának szükségességét az euróövezeti gazdaság utóbbi hónapokban mutatott gyengélkedése indokolta. Bár az összesített euróövezeti beszerzéimenedzser-index hónapok óta tartó esése februárban megállt, a német (és vele együtt az egész övezeti) ipar továbbra is gyengén muzsikál, ez pedig a GDP-növekedés lassulásában is meglátszik (a tavalyi utolsó negyedévben ötéves mélypontra lassult a dinamika).