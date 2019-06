Megmenekült Európa? Éledezik a feldolgozóipar

A francia feldolgozóipari bmi a májusi 50,6 pontról 52 pontra emelkedett az előzetes adat alapján, miközben a szakemberek minimális élénkülést vártak 50,7 pontra. Ezzel párhuzamosan a szolgáltató szektor adata is jobb lett a vártnál, az 53,1 pontos érték érdemi emelkedés az előző havi 51,5 ponthoz képest. Így pedig az átfogó konjuktúraindex is 52,9 pont lett a várt 51,2 ponttal szemben. Az 50 pont feletti érték továbbra is az aktivitás növekedését jelzi a francia gazdaságban.Nincs ilyen jó helyzetben Németország, ahol hónapok óta 50 pont alatt van a mutató. Ez júniusban sem változott, ugyanakkor a 45,4 pontos feldolgozóipari érték meghaladja a 44,5 pontos várakozást és a 44,3 pontos májusi értéket. A szolgáltató szektor aktivitása is élénkült kicsit, így az átfogó német bmi 52,6 pontos értéke minimálisan magasabb a vártnál. Vagyis a német gazdaságban a szolgáltatásoknak köszönhetően továbbra is élénkül a konjunktúra, de a sokkal fontosabb feldolgozóipari adat további zsugorodást jelez előre.