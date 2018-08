Megnéztük, tényleg felrobbantak-e az árak a magyar strandokon

Habár az év nagy részében jelentős eltéréseket mutat az emberek fogyasztói kosara, így a KSH által mért inflációtól mindenki eltérő mértékű drágulást érzékel, nyaralás közben egyszerre mindenkinek hasonló lesz a fogyasztási szerkezete. Idén sokan arra panaszkodnak, hogy úgy érzik, sokkal több pénzbe kerül a nyaralás, mint tavaly. A megérzésük pedig nem csal.A Portfolio megkérdezte a Központi Statisztikai Hivatalt (KSH), hogy miként alakult a tipikusan nyáron, illetve nyaralás közben vásárolt termékek ára. A hivatal lapunknak megküldött adataiból pedig kiderült, hogy az átlagos inflációt jóval meghaladó mértékben növekedett számos termék ára, amelyeket ilyenkor veszünk.

Így joggal érzi mindenki azt, hogy idén nyáron többet költ, mint tavaly, miután minden, jórészt nyáron fogyasztott termék/szolgáltatás ára az átlagos inflációnál (3,25% június-júliusra) gyorsabban nőtt.

Mindez (a fogyasztás mennyiségétől, és attól függően, hogy strandra vagy élményfürdőbe mentünk) 190-240 forinttal kerül többe a 2017-es nyárhoz képest, ami nem is tűnik soknak, de egy négyfős családnak már csaknem egy ezressel drágább a strandolás egy napra.

A júniusi és a júliusi árakat átlagolva egy strandbelépőjegy 1740 forintba került, miközben az élményfürdőért már 3300 forintot kellett fizetni. Valószínűleg sokan vannak, akik ennél is magasabb árakat tapasztalnak, hiszen nem ritka, hogy a felkapott élményfürdőkért több mint 5-6000 forintot kell fizetni, de azt is érdemes figyelembe venni, hogy néhány strand csak pár száz forintba kerül (pl. a Balaton partján). A strandolás tehát átlagosan 7,5, míg az élményfürdők ára 4,6%-kal növekedett.Ugyan a strandokon és a vízparton biztosan sokkal többe kerül az üdítő vagy lángos, mint az ország többi területén, a hivatal nem közöl területi adatokat, így kénytelenek vagyunk beérni az országos számokkal. Egy (feltét nélküli) lángos több mint 280 forintba került, ami 22 forintos emelkedés az előző év június-júliusához képest. A nyaralóhelyeken minden bizonnyal egyrészt magasabb árszinttel, másrészt nagyobb drágulással találkozhattunk. Az áremelkedés mértéke így is 8,5%-os volt éves alapon az ország egész területén.Ha délután még fagyizni is elmentünk, akkor a cukrászdában is több pénzt hagytunk, mint tavaly. Egy gombóc fagylalt ugyanis 220 forint felett volt már idén nyáron, ami 16 forintos drágulásnak felel meg. A dinnye sem maradhat el ebben a hőségben, amiért kilónként 238 forintot fizethettünk, 5%-kal többet, mint tavaly.Ha azzal számolunk, hogy egy ember két gömb fagylaltot, egy kiló dinnyét, egy lángost eszik, és strandbelépőt fizetett, akkor ez összesen 2700 forintba kerül. Élményfürdővel azonban már 4200 forintot kell fizetni. Ha több fagyit és dinnyét eszünk, akkor már 3200, illetve 4700 forintot hagytunk ott fejenként a strandon.Egy hétre vetítve egy négyfős családnak (2 felnőtt, 2 gyermek) 68500-118500 forint között lehet tehát a strandolás, illetve az élményfürdőzés egy kis dinnyével és fagyival együtt. Természetesen a szálláshely és a napi főbb étkezések még ezen felül értendők, és a kalkulációban még nincs benne az, ha a lángosra kértünk sajtot, tejfölt, és a fagyira nem került csokimáz.