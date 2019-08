Jelenleg zajlik a Fed háromnapos konferenciája a wyomingi Jackson Hole-ban, ahol a monetáris politika előtt álló kihívásokat vitatják meg a döntéshozók. A piac azt várja, hogy a július végi kamatcsökkentés után valami további információt ad majd a jegybank a további monetáris politikáról. Három hete Jerome Powell úgy fogalmazott, hogy nem kezdenek kamatcsökkentési ciklusba. Azóta viszont felbolydult a kötvénypiac, romlottak a gazdasági kilátások.

Az egyik ember, aki nagyon várja a mai Powell-beszédet, az Donald Trumpm amerikai elnök, aki régóta kamatcsökkentést szorgalmaz. A mai beszéd előtt is arra biztatta a jegybankot, hogy mutassa meg, mit tud.

Now the Fed can show their stuff!