Megszületett a várva várt döntés - Trump egyelőre megkegyelmezett Európának

A németeknek fájna a legjobban

Az amerikai elnök a Kínával folytatott kereskedelmi háború mellékszálaként még tavaly rendelt meg egy jelentést arról, hogy jelentenek-e nemzetbiztonsági kockázatot az Európából importált autók. Akkor 20 százalékos vámmal fenyegette a kontinenst, Jean-Claude Juncker személyesen ment Washingtonba puhítani az elnököt. A titkos jelentés február közepére készült el, onnan számítva három hónapja volt Trumpnak, hogy döntsön. Ez a határidő jár le pénteken éjfélkor. A politikus három dolgot tehetett:Azt nem tudjuk, mi van az elnök asztalán szereplő jelentésben, így nehéz volt kikövetkeztetni a lehetséges kimenetelt. Végül péntek délután a Fehér ház bejelentette, hogy az előzetes sajtóhíreknek megfelelően elhalasztotta az elnök a döntést.Most az amerikai elnök valószínűleg további tárgyalásokban bízik az Európai Unióval. November közepéig viszont. Európában ugyanis egy hét múlva tartják az EP-választásokat, melyeket követően várhatóan csak őszre fog felállni az új Európai Bizottság. Vagyis nem tudni, hogy lesz-e egyáltalán kompetens tárgyalópartner. Elvileg a jelenlegi testület mandátuma szeptemberig él, de kérdés, hogy ők akarnak-e még fajsúlyos döntéseket hozni egy ilyen fontos ügyben.Az európai pénzügyminiszterek a korábban a sajtóhírekre reagálva azt mondták, hogy "okos" döntés lenne Trump részéről a halasztás, hiszen így nem terhelnék további vámok a globális növekedést. Más kérdés, hogy mennyire lenne okos döntés még fél évig bizonytalanságban tartani a cégeket és a befektetőket.A francia kormány szeretné elkerülni, hogy bármilyen kereskedelmi konfliktusba vagy háborúba bonyolódjon az Egyesült Államokkal - mondta a CNBC-nek Brüsszelben Bruno Le Maire francia pénzügyminiszter. Szerinte egy ilyen lépés a teljes globális növekedésre negatív hatással lenne, Európa mellett az USA és Kína gazdasága is megérezné a további szankciókat.Olaf Scholz német pénzügyminiszter szerint is jó döntés lenne elhalasztani az esetleges vámok bevezetését, szerinte a kereskedelmet kellene élénkíteni, nem pedig újabb és újabb akadályokat állítani elé.Az esetleges amerikai lépés egyébként éppen a németeknek fájna a legjobban, akik a legnagyobb autóexportőrök között vannak az USA-ba. A Német Iparkamara épp pénteken tette közzé becslését, mely szerint egy 25%-os védővám, amit szerintük nem csak a német feldolgozóipar, hanem az amerikai fogyasztók is megéreznének.A magyar gazdaságnak a Mercedes és az Audi termelésén keresztül jelentős kitettsége van a német autóipar felé, így számunkra sem volt mindegy, hogyan dönt Trump. A lehetéges hatásokat korábban ebben a cikkünkben vettük számba: