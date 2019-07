Megvan a nagy Trump-alku: elkerüli a csődöt az amerikai állam

Az, hogy a nominális adósságplafonból eredő problémákat talán végleg zárójelbe tudták tenni az amerikai vezetők, kedvező hír lenne, ha közben a mostani alku a fenntarthatatlan adósságpályán lévő Egyesült Államokat a fenntartható irányba terelte volna. Ez viszont nem történt meg, sőt az egyes évekre engedélyezett nominális deficit még nő is (a GDP arányában pedig 4-5% között ragadhat 2021-ig is az éves szövetségi deficit). Így a már most is 100% feletti amerikai GDP-arányos államadósság ráta tovább emelkedhet, noha már Trump adócsökkentési csomagja is jókora növekedést okozott az eladósodásban és az adócsökkentések hatásának kifutása miatt a gazdaság idéntől várhatóan jelentősen lassul. Erre a lassulási kilátásra tehát most áttételesen további költségvetési lazítással, illetve lazán tartott büdzsével reagálnak az amerikai vezető politikusok. Így Trump egyrészt bizonyára úgy vonul majd be a történelemkönyvekbe, mint aki a fenntarthatatlanul eladósodó amerikai állam sztorijához nagy mértékben hozzájárult felelőtlen ígéreteivel és követeléseivel.



Érdekes kérdés az is, hogy milyen esetleges egyéb alku van amögött, hogy most két évvel az elnökválasztási kampány utánra tolták ki az államkincstár adósságkibocsátási lehetőségét. A napokban például Robert Mueller különleges ügyész parlamenti meghallgatására kerül sor, aki a Trump elleni vizsgálatával kvázi kimondta: nem lehet ártatlannak tekinteni Trumpot a 2016-os elnökválasztásba való orosz beavatkozás kapcsán. Egyes demokrata vezetők már a Trump elleni alkotmányos eltávolítási eljárás megindítását szorgalmazzák, mert Trump egyértelmű bűnösségét hangsúlyozzák, így az sem kizárt, hogy a mostani költségvetési alku csak egy nagyobb sztori kezdő lépése, amelyben most Trump kapott valamit, amit lobogtathat.