Megvan, hol rendezik a 2026-os téli olimpiát

Kiemelkedő és fenntartható olimpiai játékok elé nézünk, egy olyan ország rendezésével, amelynek komoly hagyományai vannak a téli sportokban

A rendezésért Stockholmmal vetélkedett az olasz pályázat. Cortina 1956 után másodszor rendezhet téli játékokat, míg Olaszország harmadszor látja vendégül a téli olimpiát, legutóbb 2006-ban Torino volt a házigazda.- fogalmazott az eredményhirdetés után a NOB-elnök Thomas Bach, aki kiemelte a szenvedélyes és sportszerető olasz szurkolókat, valamint a rutinos rendezőket. - "Együtt tökéletes atmoszférát fognak teremteni a világ legkiválóbb sportolói számára. A milánói és cortinai olimpia ikonikus helyszíneken, gyönyörű környezetben zajlik majd, és ötvözi a modern európai nagyváros látnivalóit a klasszikus alpesi környezettel."Bach kiemelte: az új pályázati eljárás bizonyította az Agenda 2020 sikerét, hiszen csökkentették a költségeket. A NOB méltatta, hogy mindkét pályázat költségvetése mintegy 20 százalékkal alacsonyabb, mint a tavalyi phjongcshangié, illetve a 2022-es pekingi játékok tervezett büdzséje. Bach leszögezte, a jelentős költségcsökkentés hosszú távon szolgálja a rendezők érdekeit. Hangsúlyozta, a 2026-os eseményeket 93 százalékban már létező vagy ideiglenes helyszíneken rendezik.Korábban Sion, Szapporo, Graz és Calgary is visszavonta a jelentkezését, Erzurumot pedig a NOB zárta ki a kandidálók közül.A 95 szavazásra jogosult NOB-tagból 83-an voksolhattak, és Thomas Bach tartózkodása miatt 82-en adták le szavazatukat. Az olasz közös pályázatra 47, a stockholmira 34 voks érkezett, egy további NOB-tag is tartózkodott.Hétfőn délelőtt mindkét kandidáló megtartotta utolsó prezentációját, amely során Guiseppe Conte olasz miniszterelnök kiemelte: Olaszország egységesen támogatja a pályázatot. Stefan Lofven svéd kormányfő hangsúlyozta: az általában kétségkívül szkeptikus svéd nép nagyon szeretné vendégül látni a téli ötkarikás játékokat.A NOB tagjainak készült 144 oldalas, egy hónapja ismertetett elemzésben a többi között az szerepelt, hogy az olasz hatóságok több pénzügyi garanciát nyújtottak Milánó és Cortina d'Ampezzo számára, mint a svédek Stockholmnak. Utóbbiból például hiányoztak a kötelező érvényű helyszínbiztosítási garanciák a sportolói falu és két új sportág arénája esetében.A svédeknél egyébként nem is a főváros volt a hivatalos kandidáló település, mivel a legfontosabb megállapodásokat a síközpont Are illetékesei írták alá. A 2022-es téli olimpiát Peking rendezi.