Merkel kicsit jó fej akart lenni, de magyarázkodásra kényszerült

A kereszténydemokrata politikus sajtótájékoztatóján kijelentette: "Azt mondtam, hogy amit három vagy két év alatt el lehet érni, azt akár 30 nap alatt is el lehet. Jobban mondva, október 31-ig is el lehet érni" - mondta Merkel hágai sajtótájékoztatóján."Nem a 30 napról van szó. A 30 napot mindössze képletesen kell érteni, hogy hangsúlyozzuk a rendelkezésünkre álló rövid időt, mivel Nagy-Britannia bejelentette, október 31-én ki akar lépni az Európai Unióból" - fűzte hozzá.Merkel szerint valójában az október 31-i határidő bír jelentőséggel. "Addig azon kell munkálkodnunk - illetve lehet munkálkodnunk, ha mindkét oldalon megvan a kellő akarat - , hogy olyan megoldást találjunk, amellyel egyrészt a nagypénteki egyezményt betartjuk - ami az Ír Köztársaság és Nagy-Britannia kívánsága is - s párhuzamosan biztosíthassuk a belső piac egységét" - emelte ki a német kancellár.Angela Merkel szerdán Boris Johnson brit kormányfővel tartott találkozóján elmondta, hogy az ír-északír határellenőrzés visszaállításának elkerülését célzó tartalékmegoldást (backstop) eleve átmeneti eszköznek szánták, arra az időre, amíg kidolgozzák az EU és a közösségen kívüli Egyesült Királyság kapcsolatrendszerét. Úgy tervezték, hogy ez két évet vehet igénybe, "de talán 30 nap alatt is meg lehet találni (a végleges megoldást), miért ne?" - jegyezte meg akkor a német kancellár.Angela Merkel német kancellárral folytatott megbeszélése előtt, kettejük közös sajtótájékoztatóján Boris Johnson megerősítette kormánya álláspontját, miszerint a backstopról szóló részt törölni kell a brit európai uniós tagság megszüntetéséről (Brexit) az EU-val kötött megállapodásból, mert egy "szuverén, demokratikus ország" - az Egyesült Királyság - számára elfogadhatatlan korlátozásokkal járna. A backstop helyett vannak más megoldások, "például előzetes elektronikus ellenőrzési és egyéb technikai lehetőségek" - mondta aznap Boris Johnson.Merkel hollandiai sajtótájékoztatóján a klímavédelemről is szót ejtett. Mint mondta, támogatja az EU 2030-ig szóló klímavédelmi célkitűzéseit. Támogatásáról biztosította azt a holland javaslatot is, amelynek értelmében 2030-ig az üvegházhatású gázok kibocsájtását 55 százalékkal mérsékelnék az 1990-es szinthez képest. Az EU tagállamai egyelőre mindössze 40 százalékos csökkenésben állapodtak meg. Felidézte, hogy Németország már eldöntötte, hogy 55 százalékkal visszafogja saját káros anyag kibocsájtását, bár egyelőre az elhatározás megvalósításának részleteit még nem dolgozták ki.