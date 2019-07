Milyen Brexit? Évtizedek óta nem érkeztek ilyen jó hírek Nagy-Britanniából

A foglalkoztatottsági ráta a 16-64 év közötti gazdaságilag aktívak korcsoportjában jelenleg 76 százalék. A keddi kimutatás szerint a márciustól májusig terjedő időszakban átlagosan 32,75 millió ember dolgozott a 16 éven felüli korosztály tagjai közül, 354 ezerrel többen, mint egy évvel korábban.A vizsgált időszakban 1,29 millió volt a bejegyzett munkanélküliek száma, 116 ezerrel kevesebb, mint egy éve, és 820 ezerrel kevesebb, mint öt évvel ezelőtt. Londoni pénzügyi elemzők szerint azonban a kedvező foglalkoztatottsági helyzet a brit gazdaság folyamatosan romló növekedési teljesítménye miatt aligha lesz fenntartható hosszú távon.Pablo Shah, az egyik tekintélyes londoni gazdasági-pénzügyi elemzőműhely, a Centre for Economics and Business Research (CEBR) brit gazdasági folyamatokkal foglalkozó vezető közgazdásza a friss foglalkoztatási adatok keddi ismertetése utáni gyorselemzésében kiemelte: a betöltetlen állások száma a brit gazdaságban a júniusban zárult három hónapban 821 ezerre csökkent a november-januári időszak 861 ezres átlagáról, és ebből az következik, hogy a munkaerő-kereslet is csökkenésnek indulhat.A CEBR elemzője szerint mindemellett a brit gazdaság termelékenysége is visszaesett 0,2 százalékkal az idei első negyedében a tavalyi utolsó három hónaphoz mérve, ráadásul ez volt a harmadik olyan negyedév egymás után, amelyben csökkent az óránkénti munkavégzésre számolt átlagos kibocsátási érték.A szakértő közölte: mindezt egybevetve a CEBR azzal számol, hogy a munkanélküliségi ráta 2020-ban 4 százalékra emelkedik vissza, a brit gazdaság növekedésének várható lassulásával párhuzamosan. Más nagy londoni házak szerint a legutóbbi aktivitási adatok arra vallanak, hogy a brit gazdaság teljesítménye máris csökken.A múlt héten ismertetett feldolgozó- és építőipari beszerzésimenedzser-indexek (BMI) egyaránt 50 alatt volt, a brit GDP-érték 80 százalékát előállító szolgáltatási szektor BMI-mutatója pedig a májusban mért 51-ről júniusban 50,2-re süllyedt.Az 50-es BMI-index a vizsgált szektorok teljesítményének csökkenése és növekedése közötti határérték, vagyis a brit szolgáltatási szektor kibocsátási értékének növekedése a múlt hónapban alig mérhető ütemre lassult, a másik két ágazat termelése pedig csökkent.A BMI-jelzőszámokat összeállító IHS Markit pénzügyi-gazdasági adatszolgáltató csoport számítási modellje szerint így a brit gazdaság összágazati aktivitási mutatója - amely a három fő szektor súlyozott, szezonálisan kiigazított BMI-átlaga - júniusban 49,2-re esett az előző havi 50,7-ről.Chris Williamson, az IHS Markit üzleti főközgazdásza az adatokat kommentálva közölte: a cég számításai szerint az új aktivitási adatok a brit GDP-érték 0,1 százalékos második negyedévi visszaesésére utalnak.Williamson hangsúlyozta, hogy a brit gazdaság teljesítménye 2016 júliusa - a brit EU-tagság megszűnéséről (Brexit) döntő népszavazás utáni hónap - óta első ízben csökken.