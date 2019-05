Mindenkit megdöbbenthet a szerdai magyar bejelentés

Az előző két negyedévben 5,1-5,1%-os, azaz rendkívül gyors éves növekedést produkált a magyar gazdaság és az első negyedévben megjelent adatok afelé mutatnak, hogy ehhez képest még akár tovább is gyorsulhatott a növekedésünk. Ez pedig azt jelentené, hogy példátlan ütemű lenne a magyar GDP növekedése. Közben ezzel együtt az is igaz lehet, hogy a magyar adat előtt egy órával megjelenő német növekedés nem lesz valami acélos, hiszen az első negyedévi német konjunktúra-indikátorok folyamatos romlást mutattak, igaz közben például a fogyasztási és építőipari adatok erősre sikeredtek.A szerdai magyar GDP- adat előtti napon egyébként megismerjük még a friss építőipari adatot, utána pénteken pedig az állam és a háztartások előzetes első negyedéves pénzügyi számla adatait is. Ebből megtudjuk majd azt is, hogy folytatódott-e a bruttó államadósság GDP-arányos csökkenése, vagy sem.

A külföldi makroadatok közül fontossága miatt a német és EU-s GDP-adatok mellett kiemelkedik még a keddi német ZEW gazdasági hangulatindex, a szerdai hajnali kínai "adatcsomag" és a szerda délutáni amerikai kiskereskedelmi és ipari termelési adatok.